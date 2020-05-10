“مش عايزة حاجة صحيح والله”.. “شاهد” ما فعله السيسي مع سيدة مسنة قبل الإفطار يثير سخرية واسعة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والوطن العربي بمقطع فيديو يوثق لقاءً بين رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، وسيدتان مصريتان بسيطتان، من الشعب المصري فيما وصفه ناشطون بـ”المسرحية” واستغلال البسطاء لتلميع النظام القمعي.
وأثار حديث “السيسي” مع المواطنات المصريات سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال للسيدة المصرية: “مش عايزة حاجة؟ صحيح والله ؟” والواضح أن السيدة بحاجة كل شيء، ولكنها لم تجد فرصة أن تقول للرئيس ما هي مشاكلها وما هي متطلباتها وأنها هذا اللقاء مجرد “مسرحية” مرتبة مسبقا.
ومن التعليقات الساخرة التي قيلت حول مقطع الفيديو الذي يوثق حديث رئيس النظام المصري مع المواطنتين المصريتين، قال أحد المعلقين: “يلا أهو فيديو بيضحكوا بيه على الناس الغلابة”.
فيما قال آخر ساخرا: “طيب أعطيهم كل واحدة ميت جنيه كرم من سيادتك، مش تسألهم انتو عاوزين حاجة”.
أما الثالثة فقالت: “أهم حاجة اللقطة، أتمنى أن يكون الكلام دة صحيح مع أني متأكد، ويا ريت يعرف أن في الآلاف من المصريين بالمنظر دة وهيتحاسب عليهم”.
ويأتي حديث السيسي مع المواطنتين المصريتين خلال جولة تفقدية لمشاريع قومية تقوم بها الدولة المصرية في العاصمة المصرية القاهرة، ببناء جسور وشق طرق ومشاريع جديدة. فيما اعتبر مغردون بأن هذا المقطع مقصود جداً في هذا التوقيت لتمرير سياسات النظام وبات حيلة قديمة يعرفها المواطن المصري ولا تنطلي عليه إطلاقاً.