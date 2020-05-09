قطاع الصحة ينهار وأموال الشعب ضاعت على “الترفيه”.. إفلاس مستشفى سعودي كبير وتفاصيل خطيرة

في حادثة جديدة تكشف مدى سوء الأوضاع التي وصلت إليها المملكة العربية السعودية على جميع الأصعدة في عهد محمد بن سلمان، أعلن مستشفى سعودي شهير في المدينة المنورة، إفلاسه وأنه بصدد الإغلاق نهاية الشهر الجاري بسبب مشاكل مالية وإدارية.

واشتعلت مواقع التوصل الاجتماعي في السعودية بصورة من مذكرة مرسلة من مجموعة عبد الغني حسين، المالكة لمستشفى الدار إلى أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان آل سعود، لإخطاره بوقف العمل بالمستشفى.

بدأت مستشفيات #السعودية بالإفلاس ..

مجموعة عبدالغني حسين، من أكبر المستشفيات بالمدينة المنورة تعلن إفلاسها وتسريح جميع الأطباء والعاملين نظراً للصعوبات المالية والإدارية وعدم قدرتها على الإستمرار وإغلاق المستشفى #كورونا#افلاس_المستشفيات pic.twitter.com/2RMnL2uH94 — نورة الحربي (@n_alharbi12) May 9, 2020

وقالت المذكرة: “نظرا للصعوبات الكبيرة التي نواجهها من الناحية المالية والإدارية في تشغيل مستشفى الدار منذ عدة سنوات، فقر قرر مجلس الإدارة إغلاق المستشفى نهاية شهر مايو الحالي”.

وأضافت: “سيستمر فقط الطاقم الطبي إلى حين خروج آخر مريض من المستشفى وسيتم البدء في تصفية مستحقات جميع الموظفين طبقا للنظام وذلك خلال أربعة شهور”.

وصب ناشطون سعوديون بتويتر جام غضبهم على السلطات السعودية وابن سلمان، منتقدين إغلاق المستشفى في الوقت الذي تنفق فيه السعودية أموالها على أمور أخرى متعلقة بالترفيه وشراء النوادي.

وأشاروا إلى أن القطاع الطبي أولى بهذه الأموال خصوصا مع تفشي فيروس كورونا في البلاد.

هذا وأعلنت وزارة الصحة السعودية، السبت، تسجيل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 239.

وأوضحت في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، أنها سجلت أيضا 1704 إصابات، رفعت الإجمالي إلى 37 ألفا و136 حالة.