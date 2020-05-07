الكويت تتجه لاتخاذ هذا القرار المفاجئ الأسبوع المقبل.. هكذا ستواجه كورونا

أكدت وسائل إعلامية كويتية، أن الحكومة تتجه نحو تطبيق الحظر الكلي الشامل، في إطار إجراءاتها الاحترازية للحد من أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونقلت صحيفة “قبس” الكويتية، عن مصدر حكومي رفيع لم تسمه، أن تطبيق الحظر الكلي على طاولة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المقبل، المقرر السبت، مشيرةً إلى أن احتمالية تطبيقه “واردة جداً”.

وشددت الصحيفة، على أن النقاش يدور على حيثيات تطبيقه من الجهات المعنية، لافتةً إلى أن الأمر لم يبت به رسمياً حتى الآن، لكنها أكدت أن التجهيزات الأمنية في كامل استعداداتها، حال تطبيق الحظر الكلي.

وأشارت إلى أن تطبيق الحظر الشامل “سيساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وانتهاء الأزمة الراهنة”.

وفي السياق، قالت مصادر حكومية، وفق صحيفة “الجريدة”، إن كل الجوانب قد دُرست، مؤكدة أن الحسم سيكون الأسبوع المقبل، مبينةً أن خدمات التوصيل ستوقف بشكل كامل.

يذكر أن مجلس الوزراء الكويتي أقر، في 20 أبريل المنصرم، تمديد العطلة الرسمية، ووقف الأعمال إلى 28 مايو الجاري، واعتبارها أيام راحة، وتمديد حظر التجول حتى السادسة صباحاً.

وأعلنت الكويت، في 21 مارس الماضي، تطبيق قرار حظر التجول الجزئي من الساعة الخامسة مساءً وحتى الرابعة فجراً؛ نتيجة عدم التزام البعض بتعليمات وزارة الصحة بشأن عدم التجمع لمواجهة فيروس كورونا.

وحسب آخر إحصائية، فقد وصل عدد الإصابات المؤكدة في الكويت من جراء وباء كورونا إلى 6289 إصابة، في حين بلغ عدد حالات الشفاء 2219، إضافة إلى تسجيل 42 حالة وفاة.