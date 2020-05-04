وزير الداخلية الكويتي لرجال الأمن بعد التصدي للوافدين المصريين: “اللي يبي يهز أمننا سنوقف ضده”

أشاد وزير الداخلية الكويتية أنس الصالح بدور رجال الأمن والقوات الخاصة في حفظ أمن الدولة، خاصة بعد سيطرتهم على المتمردين المصريين.

وظهر وزير الداخلية الكويتي في فيديو رصدته “وطن”، يقف بين رجال الأمن والقوات الخاصة، ويُخاطبهم قائلاً: “من أراد هز أمننا سنقف ضده، وما فعلتوه اليوم أثبت أن الكويت ليست سهلة، بيض الله وجوهكم”.

عاجل / وزير الداخلية أنس الصالح لرجال الأمن والقوات الخاصة: اللي يبي يهز أمنا بنوقف ضده واللي سويتوه اليوم اثبتوا ان الكويت مو طوفه هبيطة. pic.twitter.com/CdFIdS5Ysp — المجلس (@Almajlliss) May 4, 2020

جاء ذلك بعد أحداث الشغب التي وقعت في مساكن إيواء المصريين وتجمهرهم بعد مطالبتهم بالترحيل إلى بلادهم بترحيلهم إلى بلدهم في ظل تفشي وباء كورونا المستجد “كوفيد 19″، ما أدى لتدخل قوات الأمن الكويتية لفض تجمهرهم بالقنابل المسيلة للدموع وقنابل الصوت، كما أظهرت بعض اللقطات التي تم رصدها عبر “تويتر”.

السيطرة على تجمهر مخالفين في مركز إيواء كبد



– المتجمهرون اعترضوا على تأخر سفرهم



#الكويت pic.twitter.com/vytvuwtJs1 — دسمان نيوز (@DasmanNewsCom) May 3, 2020

يبدوا ان الامر مدبر ومنسق ، تحركوا في كبد بعدها تحركت غالبية مراكز الايواء ..

الحسم مطلوب بشكل سريع في التعامل مع هؤلاء ومع سفارتهم pic.twitter.com/mgBSXyqOOV — النائب السابق د. عبدالحميد عباس دشتي (@adashtimp) May 3, 2020

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها عبر “تويتر” إنه فور حدوث الشغب تدخل رجال الأمن وأحكموا السيطرة، وتم ضبط عددًا من المتجمهرين لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

تواجد ممثلي السفارة المصرية وابلاغهم بعودتهم قريباً



الاعلام الامني : السيطرة على الشغب الذي قام به عدد من افراد الجالية المصرية في مراكز الايواء المخصصة لهم pic.twitter.com/UoIbNPJN66 — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) May 3, 2020

وأشارت الوزارة إلى أن ممثلون من سفارة مصر حضروا لإبلاغ العمال أن السفارة ستبدأ بإعداد جداول رحلات العودة إلى مصر هذا الأسبوع لجميع مخالفي الإقامة.

وكان السفير المصري لدى الكويت طارق القوني، أعلن في وقت سابق أن رحلات نقل مخالفي قانون الإقامة ستبدأ خلال الأسبوع الجاري.

يذكر أن وزير الداخلية الكويتي، أنس الصالح، أصدر في 30 مارس الماضي، قراراً يقضي بالسماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد دون دفع أي غرامات مالية مترتبة عليهم، وكذلك دون تحمل تكاليف السفر وتذاكر الطيران في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 4983 حالة.