وزير الداخلية الكويتي لرجال الأمن بعد التصدي للوافدين المصريين: “اللي يبي يهز أمننا سنوقف ضده”
أشاد وزير الداخلية الكويتية أنس الصالح بدور رجال الأمن والقوات الخاصة في حفظ أمن الدولة، خاصة بعد سيطرتهم على المتمردين المصريين.
وظهر وزير الداخلية الكويتي في فيديو رصدته “وطن”، يقف بين رجال الأمن والقوات الخاصة، ويُخاطبهم قائلاً: “من أراد هز أمننا سنقف ضده، وما فعلتوه اليوم أثبت أن الكويت ليست سهلة، بيض الله وجوهكم”.
جاء ذلك بعد أحداث الشغب التي وقعت في مساكن إيواء المصريين وتجمهرهم بعد مطالبتهم بالترحيل إلى بلادهم بترحيلهم إلى بلدهم في ظل تفشي وباء كورونا المستجد “كوفيد 19″، ما أدى لتدخل قوات الأمن الكويتية لفض تجمهرهم بالقنابل المسيلة للدموع وقنابل الصوت، كما أظهرت بعض اللقطات التي تم رصدها عبر “تويتر”.
وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها عبر “تويتر” إنه فور حدوث الشغب تدخل رجال الأمن وأحكموا السيطرة، وتم ضبط عددًا من المتجمهرين لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأشارت الوزارة إلى أن ممثلون من سفارة مصر حضروا لإبلاغ العمال أن السفارة ستبدأ بإعداد جداول رحلات العودة إلى مصر هذا الأسبوع لجميع مخالفي الإقامة.
وكان السفير المصري لدى الكويت طارق القوني، أعلن في وقت سابق أن رحلات نقل مخالفي قانون الإقامة ستبدأ خلال الأسبوع الجاري.
يذكر أن وزير الداخلية الكويتي، أنس الصالح، أصدر في 30 مارس الماضي، قراراً يقضي بالسماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد دون دفع أي غرامات مالية مترتبة عليهم، وكذلك دون تحمل تكاليف السفر وتذاكر الطيران في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 4983 حالة.