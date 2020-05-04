كاتب أردني يسب الراحل قابوس بأبشع الألفاظ ويتطاول على العمانيين والسلطان هيثم.. و”الشاهين” يرد بالقاضية

عاد الكاتب الأردني نصير العمري ـ الذي تحول لمرتزق لدى السعودية والإمارات ـ للتطاول على العمانيين شعبا وحكومة مستغلا أزمة مذيع الجزيرة فيصل القاسم وتغريدته المسيئة للسلطان الراحل قابوس بن سعيد والتي تسببت في غضب واسع بالسلطنة.

وكتب “العمري” تغريدة جديدة على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) هاجم فيها السلطنة شعبا وحكومة بألفاظ تكشف مستوى انحداره الأخلاقي حتى يناسب مع عمله كذبابة جديدة بين اقلام السعودية والإمارات المأجورة.

فيصل القاسم يتعرض لهجمة بعد انتقاده قابوس. ومنذ متى اصبح قابوس بقرة مقدسة لا يجوز انتقادها. اللعنة على قابوس وابوه وعلى السلطان هيثم وعلى كل عماني يقبل بهذا النظام الفاسد الخائن لعمان والعروبة والإسلام والإنسانية. #عُمان — د. نصير العمري (@dr_naseer) May 4, 2020

من جانبه رد حساب “الشاهين” العُماني المعروف على بذاءة الكاتب الأردني المرتزق وقال في تغريدته:”الغريب أن الموضوع له عدة أيام وهو فوق صفيح ساخن بين العمانيين والجزيرة”

الغريب أن الموضوع له عدة أيام وهو فوق صفيح ساخن بين العمانيين والجزيرة فلم تتدخل الا عندما دخلت أطراف أخرى على الخط

أم هي محاولة لتذكير أسيادك بأن خدماتك لازالت متوفرة لمن يدفع؟ خاصة بعد إغلاق شقيقتكم الصغرى صحيفة العرب

لربما وصلت رسالة انهاء خدماتك ولم تراها. ابحث في Junk folder https://t.co/aW7dJK8Jac — الشاهين🦅🇺🇳 (@_FALCON_01) May 4, 2020

وتابع رده الناري موجها سؤالا محرجا لـ العمري أخرسه:”فلم تتدخل الا عندما دخلت أطراف أخرى على الخط أم هي محاولة لتذكير أسيادك بأن خدماتك لازالت متوفرة لمن يدفع؟ خاصة بعد إغلاق شقيقتكم الصغرى صحيفة العرب”

واختتم ساخرا من الكاتب الأردني:”لربما وصلت رسالة انهاء خدماتك ولم تراها. ابحث في Junk folder”

هذا وشن عُمانيون هجوما عنيفا على العمري الذي يصر على دس أنفه في الشأن الداخلي العماني بمناسبة وبغير مناسبة.

نصير العمري يذكرني بالعاهره الذي تتحدث عن الشرف. — Savić🇹🇷 (@__uyp) May 4, 2020

هذولا كبر شأنهم يوم حد يرد عليهم طبوهم اشكالهم قاذورات

الحين شغل ما زود معهم وعاد جالسين يدورون عن شي يحركون اعلامهم فيه

وهذا طبعا لانهم تربوا ع كذا ايش تريدون منهم اكثر — سالم الشبلي (@alshibliss) May 4, 2020

فيما انهالت العديد من الردود اللاذعة لنشطاء عمانيين على العمري وألجموه بردود نارية مستنكرين إساءة أدبه وتطاوله ببذاءة على القيادة العمانية.

الشيك وصل متاخر عنده — Abdullah Alhinai (@abdullahalhina) May 4, 2020

ودائما ما يتعمد الكاتب الأردني نصير العمري إثارة غضب العُمانيين بتغريدات استفزازية تتناول حكام السلطنة بالسب والتطاول.

وسبق أن هاجم العمري السلطان الراحل قابوس بن سعيد ووصف حكمه بالطاغوتي، كما حاول بعد موته إثارة الجدل والبلبلة ودعا العمانيين للتمرد على السلطان الجديد هيثم بن طارق.

ويشكك مغردون بدوافع العمري وراء هذا الهجوم مؤكدين أنه ليس من قبيل الصدفة، خاصة وأنه يتعمد مهاجمة السلطنة والتطاول على السلطان دون دول أخرى يقوم فيها الحكم على نظام الوراثة ما دفع مغردون للإشارة إلى أصابع إماراتية وتمويل من أبوظبي.

وكانت ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان بحملة هجوم كبيرة ضد الإعلامي بقناة الجزيرة “فيصل القاسم” تحت وسم “#إلا_قابوس”، بعد إساءته لسلطان عُمان الراحل “قابوس بن سعيد”، بعد أشهر قليلة من رحيله، من خلال تغريدة أطلقها ومن ثم قام بحذفها، انتقد فيها التطبيع العربي مع إسرائيل، مع صورة للراحل قابوس بن سعيد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.