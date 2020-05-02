“شاهد” فضيحة للنظام المصري.. الموت دفاعا عن الوطن لا يكفي كي تكون شهيدا لابد أن يكون الدفاع عن السيسي

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بموجة غضب واسعة ضد النظام الحاكم وصحيفة “اليوم السابع”، بعد حذفها لصورة أحد الجنود الذين قتلوا مؤخرا في “بئر العبد” بسيناء سبق أن وضعته فيما أسمتها (لوحة شرف شهداء بئر العبد).

الصحيفة المخابراتية قامت بحذف صورة “أحمد علي محمد أحمد”، الشهير بـ”أحمد الكاملي” من بين صورا لـ9 جنود فقط قضوا في التفجير ضمن ما قالت إنها لوحة شرف أبطال بئر العبد وذلك بعدما اكتشفت أنه كان من منتقدي رئيس النظام المصري “عبدالفتاح السيسي”.

9 مش 10.

عارف ليه?

جريدة المخابرات الدنيئه،البوم السابع، لا تحتسب الشهيد، بإذن الله، أحمد الكاملى شهيد نظرا لثبوت أبشع الجرائم علية:

المعارضة.

حقا أنكم أوساخ.

رحمك الله يا أحمد. pic.twitter.com/sdMq6LeAEn — Amr Khalifa (@Cairo67Unedited) May 2, 2020

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وتداول ناشطون صورا للتصميم الجديد الذي نشرته “اليوم السابع” متضمنا الصور العشرة لجميع الضحايا، والذي عدلته الصحيفة في وقت لاحق لتحذف أحدهم.

حتي لو مت دفاعا عن الوطن مش هيبقالك لك لزمة عندهم، لازم تموت دفاعا عن الرئيس عشان تبقي عندهم شهيد

حذفوا صورة احمد الكاملي عشان معارض للسيسي 😃



( أهم يقسمون رحمة ربك)

الصورة قبل…. وبعد🤫 pic.twitter.com/n5UAT7gCyu — هانت يامصر ☀️ (@ya_sr_e_sam) May 2, 2020

وبعد أنباء مقتله، تداول ناشطون منشورات سابقة لـ”الكاملي” على فيسبوك تضمنت نقدا لاذعا لنظام “السيسي” في مصر، وهو ما وضع وسائل الإعلام الموالية للنظام في حرج، حيث دأبت على تصوير معارضي “السيسي” على أنهم إرهابيون.

ابناء الفقراء وقود الدولة في الحرب وفي السلم ففي الحرب يدفعون بهم في مقدمة الصفوف. وفي السلم عليهم ان يربطوا علي بطونهم لبناء ما يسمي بالدوله Gepostet von ‎احمد الكاملى‎ am Donnerstag, 4. Juli 2019

وأعلن الجيش المصري، الخميس، عن مقتل وإصابة 10 عسكريين، إثر تفجير مدرعة بمحافظة شمال سيناء.

وقال بيان مقتضب للمتحدث باسم الجيش العميد تامر الرفاعي: “انفجرت اليوم عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد”، في محافظة شمال سيناء.

وأوضح البيان أن التفجير أسفر عن “استشهاد وإصابة ضابط، وضابط صف، و8 جنود”.

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