إحدى بطلات “أم هارون” .. الممثلة فرح الصراف تزيد في الوقاحة وتفجر غضب الكويتيين بهذه التغريدة!

تسبب الفنانة الكويتية فرح الصراف إحدى بطلات مسلسل “أم هارون” الذي يعرض على شاشة “إم بي سي” السعودية وتسبب في موجة جدل واسعة لتجميله وجه الاحتلال القبيح، في غضب واسع بين متابعيها بعد تغريدة لها عن المسلسل.

وكتبت “الصراف” في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) مهاجمة منتقدي “أم هارون” ومتهميه بالتطبيع:”تطبيع تطبيع تطبيع بس نتفلكس عادي ؟ اشوف محد تأثر ولا قالو ممنوع ؟”.

تطبيع تطبيع تطبيع بس نتفلكس عادي ؟

اشوف محد تأثر ولا قالو ممنوع ؟

تاريخك لما يتصور و يتمثل تطبيع ؟ 😂 — فرح الصراف (@farahalsarraf91) May 1, 2020

وتابعت محاولة التقليل من الجريمة التي يرتكبها المسلسل بحق القضية الفلسطينية والتغطية على هدفه الخبيث:”تاريخك لما يتصور و يتمثل تطبيع ؟”.

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تغريدة الفنانة الكويتية استفزت الكويتيين وعرضتها لهجوم واسع، لمحاولتها التبرير لهذا المسلسل الخياني من وجهة نظرهم ومدافعتها عن عمل فني بدعم وتوجيه وإنتاج سعودي كل هدفه مغازلة الاحتلال.

فيه مقطع من المسلسل يقولون فيه ان اسرائيل دوله مستقله منذ الازل، يختلف الوضع لما يكون فيه مُنتج ماسوني ينتج قصص اليهود وللكل حريه مشاهدته ولما يكون مسلم عربي منتج مسلسل يطبع فيه لليهود ويثبت انسانيتهم وطيبتهم ويدعم دولتهم المحتله "قاتلة الاطفال" اذا كان الوضع مايعنيك اسف يعنينا. — lama. (@lama8277) May 2, 2020

بس تاريخنا فيه وايد اشيه غير هالشي ! — عبدالله الملا @smaismaqtr (@q6r) May 2, 2020

وأحرجها أحد النشطاء بسؤاله:”عندم تفسير لتوقيت المسلسلات الخليجيه اللي بدت تطلع اليهود مع بعض؟ ولا صدفة؟ التوجه واضح جدا ما ادري شلون ما تشوفونه”.

عندج تفسير لتوقيت المسلسلات الخليجيه اللي بدت تطلع اليهود مع بعض؟ ولا صدفة؟ التوجه واضح جدا ما ادري شلون ما تشوفونه — مشعل ناصر بن ظمنه (@mish3l298) May 1, 2020

وكتب آخر:”من حقنا ننتقد ونتكلم لان ممثلين كويتيين خالفوا رأي اميرنا ووالدنا صباح الاحمد على اي اساس تمثلون دور اليهود المظلوم وان اسرائيل دوله مستقله منذ الازل!!؟ وهالشي غير صحيح اليهود موجودين بس مالهم ارض يستقلون فيها”.

من حقنا ننتقد ونتكلم لان ممثلين كويتيين خالفوا رأي اميرنا ووالدنا صباح الاحمد على اي اساس تمثلون دور اليهود المظلوم وان اسرائيل دوله مستقله منذ الازل!!؟ وهالشي غير صحيح اليهود موجودين بس مالهم ارض يستقلون فيها — ‏جارة القـمــر 🦌 (@Gara0082) May 2, 2020

فيما ذكر ثالث:”لأنكم مثل الدميات يوجهونكم على كيفهم من غير ماتحسون بالشي اللي قاعدين تسونه ونتفلكس لاتخلطيه بالعرب”.

لأنكم مثل الدميات يوجهونكم على كيفهم من غير ماتحسون بالشي اللي قاعدين تسونه

ونتفلكس لاتخلطيه بالعرب 👍🏻 — Alaa Alhashmi (@kiki94778558) May 2, 2020

وأثار مسلسل “ام هارون” سجالا واسع النطاق على منصات التواصل، حيث يروي تفاصيل قصة سيدة يهودية تزوجت من مسلم، الأمر الذي ينافي الحقائق التاريخية ويكشف زيف الرواية التي تروجها القناة السعودية إرضاءً لإسرائيل.

واستنكرت فصائل وشخصيات فلسطينية مضمون مسلسل “أم هارون” و”مخرج7″ الخليجيين ويعرضان على القناة السعودية منذ بداية شهر رمضان، لاحتوائهما إساءات للشعب الفلسطيني، ودعوات إلى التطبيع مع إسرائيل.

وأجمع متحدثون في تصريحات منفصلة على أن هذه الأعمال لا تعبر عن الشعوب العربية، وإنما عن سياسات أنظمة حاكمة تخلت عن مبادئها وثوابتها.