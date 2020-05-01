الملك محمد السادس يرفض عرضاً مغرياً من “بن زايد”.. و”المهداوي” يعلّق على حقد “شيطان العرب” على المغرب

كشف حساب “بدون ظل” -الذي يعرف نفسه أنه ضابط في المخابرات الإماراتية- تفاصيل العرض المغري الذي قدمه ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد للعاهل المغربي محمد السادس وذلك لحمله على الموافقة على دعم اللواء الليبي المتقاعد المشير خليفة حفتر.

وقال “بدون ظل” إن محمد بن زايد عرض على ملك المغرب النفط الليبي بسعر مغري وإرساء مشاريع للشركات المغربية.

وأضاف الحساب الشهير، في تغريدة رصدتها “وطن”، أن ذلك سيكون مقابل دعم المغرب للمشير خليفة حفتر، مبيناً أن ملك المغرب رفض العرض بشكل تام.

الشيخ محمد بن زايد يعرض على ملك المغرب

النفط الليبي بسعر مغري ، وارساء مشاريع للشركات المغربية ، مقابل دعم المغرب للمشير خليفه حفتر ، والملك يرفض العرض بشكل تام. — بدون ظل (@without__shadow) April 30, 2020

وتدعم الإمارات خليفة حفتر بالسلاح والأموال ضد حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً، فيما تسعى لكسب تأييد عدد من الجيوش العربية كمصر والسودان لمساعدة حفتر بعد الهزائم التي مُني بها.

وفي السياق، قال الإعلامي الفلسطيني، رئيس تحرير صحيفة “وطن”، نظام المهداوي إنّ محمد بن زايد يحمل حقداً دفينا على المغرب، فقد أرسله والده إلى هناك بعد أن اشتكت منه عائلات إماراتية يقوم بمغازلة بناتها الطالبات أثناء خروجهن من المدارس.

وأضاف طالمهداوي” في تغريدةٍ بحسابه الرسميّ في “تويتر”: “وفي المغرب التحق بالمدرسة الملكية لكن سرعان ما تم طره لغبائه وسلوكه المشين، الآن هذا الولد يحكم بلد”.

يحمل #محمد_بن_زايد حقداً دفينا على #المغرب، فقد أرسله والده إلى هناك بعد أن اشتكت منه عائلات إماراتية يقوم بمغازلة بناتها الطالبات أثناء خروجهن من المدارس. وفي المغرب التحق بالمدرسة الملكية لكن سرعان ما تم طره لغبائه وسلوكه المشين.. الآن هذا الولد يحكم بلد. pic.twitter.com/4k6sxLIXZ7 — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) May 1, 2020

وفي وقت سابق، رفض الملك محمد السادس طلب ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد بإجلاء سياح إسرائيليين من المغرب عبر طائرات إماراتية، وذلك فضلا عن الأزمة الدبلوماسية القديمة بين البلدين.

ولم يرخص المغرب حتى الآن لعشرات الإسرائيليين بالتوجه الى إسرائيل بعد قرار الرباط إغلاق حدودها الجوية والبرية نتيجة فيروس كورونا.

وفي وقت سابق كشف “بدون ظل”، تفاصيل مخطط بن زايد الخبيث ضد المغرب، بعدما توترت العلاقات بينهما مؤخراً الامر الذي أدى لإحراج كبير للإمارات التي تقود مخططاً خبيثاً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال الضابط الإماراتي، في تغريدة له، إن الشيخ محمد بن زايد يستأجر اعلاميين تونسيين تصرف لهم رواتب من الجهاز الأمني للإمارات للهجوم على المغرب.

الشيخ محمد بن زايد يستأجر اعلاميين تونسيين تصرف لهم رواتب من جهازنا الامني

للهجوم على المغرب ، وله رؤيا بهذا الامر

الاول محاولة ضغط على ملك المغرب وابتزازه

لصالح المشير خليفه حفتر ، الثاني محاولة خلط الاوراق واعطاء مصر مساحة اكثر في ليبيا. — بدون ظل (@without__shadow) April 29, 2020

وأضاف: “ابن زايد له رؤية بهذا الأمر، أولها محاولة الضغط على ملك المغرب وابتزازه لصالح المشير خليفه حفتر، والثانية محاولة خلط الأوراق واعطاء مصر مساحة أكثر في ليبا”.