مرزوق الغانم حرق دمهم كثيرا.. حساب شهير يكشف حقيقة مسلسل “أم هارون” ومخطط ” mbc” الخبيث

كشف حساب “العهد الجديد” الشهير، الأسباب التي دفعت مجموعة “mbc” السعودية لاستخدام الممثلة الكويتية حياة الفهد للتطبيع مع إسرائيل عبر مسلسل “أم هارون”.

وقال الحساب الشهير، في تغريدة رصدتها “وطن”، إن الهدف من وراء استخدام الممثلة الكويتية حياة الفهد في المسلسل الذي يروّج لليهود، هو لإرباك الموقف الكويتي البارز من بين دول الخليج ضد التطبيع والتصهين.

وأضاف العهد الجديد: “وكان مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي يعبر عن تلك المواقف في كل محفل!”.

الهدف من وراء استخدام الممثلة الكويتية حياة الفهد في المسلسل الذي يروّج لليهود، هو لإرباك الموقف الكويتي البارز من بين دول الخليج ضد التطبيع والتصهين، وكان مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة يعبر عن تلك المواقف في كل محفل! — العهد الجديد (@Ahdjadid) April 29, 2020

بدورهم، تفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع الحساب الشهير مؤكدين أن القناة السعودية تعمل على الترويج للعلاقات العلنية مع إسرائيل عبر الدراما.

الكويت صارت هدفا لهم بعد دولة قطر..

أعانها الله — Mohamed Matous 🇱🇾 🇹🇷 (@Mohamed23526488) April 29, 2020

هذه شيطانه أعوذ بالله منها — أنا لست عربيا ياولدي (@Rog__20) April 29, 2020

باعتقادي حياة الفهد ستضرب حياتها وبهذا العمل هي نهاية حياتها الفنية بالنسبة للشعوب العربية …قضت ع حالها — . أميرة الخضراء 🇵🇸 (@amera611_) April 29, 2020

ايش ورط خالتي قماشة بدور أم هارون ليش ماخلت البساط أحمدي دخلت في متاهات ونفق مظلم لا مخرج له وستتابعها لعنة المشاهدين والفلسطينيين الأشقاء ليوم الدين — المحامية ناهد lawyer Nahid (@Benbarek16) April 29, 2020

لا أحد يمثل الا نفسه..ام هارون ختمت حياتها بسيئة..وهي تتحمل مافعلت الكويت لاشأن له بها. — صخر اليمامة (@adil4117) April 29, 2020

نحن في الكويت شعب واعٍ و مثقف .. فنحن نؤمن بجميع الشرائع و من ضمنها اليهودية .. و لكن (لا نحترم) الشواذ منهم و هم الصهاينة .. لذلك لا حياة الفهد ولا غيرها من الممثلين سيحرجون الشعب الكويتي لأن الموضوع بالنسبة لنا هو (مجرد مسلسل) لا يقدم ولا يؤخر . — Ali Ashkanani (@sluswi) April 29, 2020

كان بامكان الحكومة الكويتية ان تمنع الممثلة من القيام بهذا العمل وسحب جنسيتها الكويتية ورميها في الصحراء لو رفضت كما هي تطالب برمي المقيمين في الصحراء نظير حصولها على البصل — عبيدالله (@FgGttHjzBCRel4M) April 29, 2020

ويأتي مسلسل أم هارون الذي تقوم ببطولته الممثلة الكويتية “حياة الفهد” في خطوة تطبيعيه يتخذها الإعلام السعودي مع الكيان الإسرائيلي، ضمن خطة محكمة من قبل الإعلام السعودي لطي صفحة العداء مع “إسرائيل”.

وهذا المسلسل هو الثاني الذي تقوم به القناة، بعد مسلسل “حارة اليهود” الذي تم بثه في العام الماضي، وما يحمله كلا المسلسلين من مغالطات تاريخية وتزوير صريح ووقح للغاية لحقيقة الأحداث.