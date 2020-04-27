ليست كويتية.. “شاهد” صحفي إسرائيلي يفضح “أم هارون وإم بي سي” بصورة أشعلت المواقع

نشر الصحفي الإسرائيلي الكردي الأصل “مهدي مجيد” عبر صفحة “بتويتر” صورة ادّعي أنها تمثّل الشخصية الحقيقية لأم هارون، والتي تقوم بتمثيل دورها الفنانة الكويتية “حياة الفهد” في مسلسلها التطبيعي “أم هارون” والذي يُبث عبر فضائية “MBC” السعودية وأحدث موجة غضب واسعة.

“مجيد” قال في تغريدته التي رصدتها “وطن”، بأن قصة مسلسل “أم هارون” الذي يُعرض على قناة “MBC” تم تحريفها، وأنها بالحقيقة قصة لامرأة تدعى “أم شاؤول”، عراقية الأصل، وليست كويتية.

الكويت تسرق حضارة مدينة البصرة العراقية

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قصة مسلسل( ام هارون)الذي يعرض على قناة mbc محرفة.



هي قصة ام شاؤول اليهودية العراقية و ليست ام هارون الكويتية الوهمية.



احداثها الحقيقية جرت بمدينة البصرة العراقية و ليست دولة الكويت.



الكويت تبني تاريخ مزور لها على اكتاف العراق pic.twitter.com/e4NmoXK3dI — مهدي مجيد (@mahdimajeed8) April 27, 2020

وكتب الصحفي الإسرائيلي المثير للجدل في تغريدته ما نصّه: “الكويت تسرق حضارة مدينة البصرة العراقية، قصة مسلسل أم هارون الذي يعرض على “MBC” محرّفة”.

وتابع كاشفا عن أصل الشخصية الحقيقية: “هي قصة أم شاؤول اليهودية العراقية، وليست أم هارون الكويتية الوهمية”.

وأضاف: “أحداثها الحقيقية جرت في مدينة البصرة العراقية، وليس في دولة الكويت، الكويت تبني تاريخاً مزوّراً لها على أكتاف العراق”.

وفي ردود الأفعال حول تغريدة الصحفي اليهودي، قال أحد المعلّقين: “دول الخليج يعانون من فقر في الإرث الثقافي لذلك من الطبيعي أن يحدث هذا”.

دول الخليج يعانن من فقر في الارث الثقافي لذلك من الطبيعي ان يحدث هذا.

في الاعوام الماضية حدثت ازمة دبلوماسية بين سلطنة عُمان و الامارات بسبب شخصية المهلب ابن ابي سفرة.

ومن الواضح ان الامارات قرصنت الشخصية — Muhammad El HARO (@haro_el) April 27, 2020

وتابع المغرد في تعليقه: “في الأعوام الماضية حدثت أزمة دبلوماسية بين سلطنة عُمان والإمارات بسبب شخصية المهلب ابن أبي سفرة، ومن الواضح أن الإمارات قرصنت الشخصية.

فيما علّق آخر :” إن شاء الله تتحرر العراق من العجم، ونرجع لبلادنا العربية، الجهل والتقسيمات أعمت القلوب والأفكار، سيأتي يوم وتتوحد الدول الإسلامية”.

ان شاء تتحرر العراق من العجم

وترجع لبلادنا العربيه .

الجهل والتقسيمات اعمت القلوب والافكار

سيأتي يوم وتتوحد الدول الاسلاميه — أبو عبدالله (@Ntrica0Hb9jcMlJ) April 27, 2020

وذكر ثالث: “لا نفتخر بهكذا تاريخ يا مهدي، للعلم ابحث عن المؤلف والممول ومكان التصوير ستصل للإجابة”.

لا نفتخر بهكذا تاريخ يا مهدي

للعلم ابحث عن المؤلف و الممول

ومكان التصوير وستصلل للاجابه — سالم الدوسري (@salemdossary) April 27, 2020

يُشار إلى أنه بدء عرض مسلسل “أم هارون” منذ بداية شهر رمضان المبارك عبر فضائية “MBC”، وهو يتحدث عن حياة أسرة يهودية في دولة الكويت، وقد احتوى المسلسل وفي حلقاته الأولى، على عدة مغالطات تاريخية، تطمس الهوية الفلسطينية، وتعطي للإسرائيليين الحق في أرض فلسطين العربية.

الأمر الذي ولّد حالة احتقان وغضب كبيرتين لدى المتابع العربي، والذي اعتبر هذا المسلسل عمل خياني، يهدف لتعزيز وجود الكيان الإسرائيلي في المنطقة العربية، ويعطيهم الحق بإقامة دولتهم الجاثمة على ذكريات وأنقاض منازل عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم قسراً من بلدانهم بعد اعتداءات العصابات الإسرائيلية بغطاء بريطاني عام 1948.