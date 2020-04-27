ليست كويتية.. “شاهد” صحفي إسرائيلي يفضح “أم هارون وإم بي سي” بصورة أشعلت المواقع
نشر الصحفي الإسرائيلي الكردي الأصل “مهدي مجيد” عبر صفحة “بتويتر” صورة ادّعي أنها تمثّل الشخصية الحقيقية لأم هارون، والتي تقوم بتمثيل دورها الفنانة الكويتية “حياة الفهد” في مسلسلها التطبيعي “أم هارون” والذي يُبث عبر فضائية “MBC” السعودية وأحدث موجة غضب واسعة.
“مجيد” قال في تغريدته التي رصدتها “وطن”، بأن قصة مسلسل “أم هارون” الذي يُعرض على قناة “MBC” تم تحريفها، وأنها بالحقيقة قصة لامرأة تدعى “أم شاؤول”، عراقية الأصل، وليست كويتية.
وكتب الصحفي الإسرائيلي المثير للجدل في تغريدته ما نصّه: “الكويت تسرق حضارة مدينة البصرة العراقية، قصة مسلسل أم هارون الذي يعرض على “MBC” محرّفة”.
وتابع كاشفا عن أصل الشخصية الحقيقية: “هي قصة أم شاؤول اليهودية العراقية، وليست أم هارون الكويتية الوهمية”.
وأضاف: “أحداثها الحقيقية جرت في مدينة البصرة العراقية، وليس في دولة الكويت، الكويت تبني تاريخاً مزوّراً لها على أكتاف العراق”.
وفي ردود الأفعال حول تغريدة الصحفي اليهودي، قال أحد المعلّقين: “دول الخليج يعانون من فقر في الإرث الثقافي لذلك من الطبيعي أن يحدث هذا”.
وتابع المغرد في تعليقه: “في الأعوام الماضية حدثت أزمة دبلوماسية بين سلطنة عُمان والإمارات بسبب شخصية المهلب ابن أبي سفرة، ومن الواضح أن الإمارات قرصنت الشخصية.
فيما علّق آخر :” إن شاء الله تتحرر العراق من العجم، ونرجع لبلادنا العربية، الجهل والتقسيمات أعمت القلوب والأفكار، سيأتي يوم وتتوحد الدول الإسلامية”.
وذكر ثالث: “لا نفتخر بهكذا تاريخ يا مهدي، للعلم ابحث عن المؤلف والممول ومكان التصوير ستصل للإجابة”.
يُشار إلى أنه بدء عرض مسلسل “أم هارون” منذ بداية شهر رمضان المبارك عبر فضائية “MBC”، وهو يتحدث عن حياة أسرة يهودية في دولة الكويت، وقد احتوى المسلسل وفي حلقاته الأولى، على عدة مغالطات تاريخية، تطمس الهوية الفلسطينية، وتعطي للإسرائيليين الحق في أرض فلسطين العربية.
الأمر الذي ولّد حالة احتقان وغضب كبيرتين لدى المتابع العربي، والذي اعتبر هذا المسلسل عمل خياني، يهدف لتعزيز وجود الكيان الإسرائيلي في المنطقة العربية، ويعطيهم الحق بإقامة دولتهم الجاثمة على ذكريات وأنقاض منازل عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم قسراً من بلدانهم بعد اعتداءات العصابات الإسرائيلية بغطاء بريطاني عام 1948.