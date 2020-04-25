دُفن في سلطنة عمان وترك زوجة وطفلين.. “شاهد” وفاة شاب مصري حضره ملك الموت وهو يتوضأ

أثارت وفاة مواطن مصري بسلطنة عمان، حزن ومشاعر الكثير من المواطنين المصريين والعرب عبر مواقع التواصل،نظراً لطبيعة الوفاة وتوقيتها، وخاصة مع دخول شهر رمضان المبارك.

وبحسب ما ذكره ناشطون وحسابات معروفة على تويتر توفي الشاب المصري “محمد حجازي” والذي يعمل مدرساً للكيمياء في سلطنة عُمان، ومتزوج وله طفلين، ومقيم هو وأسرته في السلطنة.

إنا لله وإنا إليه راجعون

توفي وهو يتوضئ في غربته بسلطنة عمان وحافظ لكتاب الله الشاب محمد حجازى مدرس الكمياء من مصر.

توفى أثناء الوضوء .

متزوج وله طفلين ومعه في سلطنة عمان.

ودفن هناك وإنا لله وإنا إليه راجعون

أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة pic.twitter.com/tFoGyVitdM — شؤون إسلامية | Islamic Affairs (@Shuounislamiya) April 25, 2020

وأفاد شهود عيان شهدوا لحظة الوفاة، بأن الشاب المصري “محمد حجازي” وافته المنية خلال قيامه بالوضوء استعداداً لأداء الصلاة، وهو حافظ لكتاب الله عز وجل القرآن الكريم.

وتم تشييع جثمان المتوفى إلى مثواها الأخير في سلطنة عمان.

يُشار إلى أن وفاة الشاب المصري تأتي بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك لهذا العام، والتزامن أيضاً مع وباء كورونا المستجد “كوفيد19” والذي تسبب بحالة شلل تام أصابت معظم دول العالم منها مصر وسلطنة عُمان.

حيث سجّلت السلطات المصرية بحسب آخر بيان صادر عن وزارة صحتها 4319 حالة إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 307 حالة وفاة بسبب الإصابة بالفيروس.

فيما سجلت سلطنة عمان 1905 حالات إصابة مؤكدة بكورونا بحسب آخر بيان لوزارة الصحة هناك، و10 حالات وفاة بسبب الإصابة بالفيروس.