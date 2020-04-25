التشكيك بالراوية الرسمية لمقتل عبدالعزيز الفغم حارس الملك سلمان يشعل المواقع مجددا بعد هذا الفيديو

عادت موجة التشكيك بالرواية الرسمية السعودية بشأن حادث مقتل اللواء “عبدالعزيز الفغم”، الحارس الراحل للعاهل السعودي الملك “سلمان بن عبدالعزيز”، وذلك بعد إذاعة فيلم تسجيلي عن حياته، يتضمن معلومات وصورا تنشر لأول مرة عنه.

الفيلم الذي أذاعته قناة “إم بي سي” السعودية، الجمعة، كشف فيه عدد من أقارب وزملاء “الفغم” تفاصيل وجوانب من حياته لأول مرة.

وأورد الفيلم الوثائقي شهادات عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات التي عمل معها اللواء “الفغم” فيما لم يتطرق لحادث مقتله الغريب والمثير للجدل الذي وقع في نهاية سبتمبر الماضي.

وعاد النشطاء للحديث مجددا على مقتله مجددين الشكوك حول الرواية الرسمية التي قالت إنه قتل في مشاجرة مع صديقه ممدوح بن مشعل آل علي.

نبي قصة اغتياله 😎 — ياظالم لك يوم (@Ghaithalajmi) April 24, 2020

يقتلون القتيل ويمشون في جنازته 😂 — عين القعود (@Hhhhhh16541241) April 23, 2020

يشار إلى أن اللواء “الفغم” قتل في نهاية سبتمبر الماضي، بينما كان في زيارة لصديقه “تركي بن عبدالعزيز السبتي”، بمنزله في حي الشاطئ بمحافظة جدة، حسب الرواية الرسمية.

وحينها قال بيان للداخلية السعودية إنه خلال زيارة “الفغم” لصديقه “السبتي” دخل عليهما صديق مشترك يدعي “ممدوح بن مشعل آل علي”.

وأوضح البيان أنه أثناء الحديث تطور النقاش بين “الفغم” “وآل علي”، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على “الفغم”.

وشكك مراقبون ومغردون، عبر “تويتر”، بالرواية الرسمية السعودية حول ملابسات الجريمة، وتساءل بعضهم عن سبب وجود قوات الأمن خارج المنزل وقت الحادثة، وعن قتل الجاني مباشرة لإغلاق الملف، حسب قولهم.

وقررت رئاسة الحرس الملكي، بعد الحادثة بأيام قليلة، تعيين “سعد بن مسفر بن بداح القحطاني” قائدا لقوة الحرس الخاص خلفا للواء “الفغم”.