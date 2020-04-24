جثة
جثة
حياتنا

“شقّ كبير في رأس الضحية” .. جريمة مروّعة في الكويت خلال الحظر و6 مشتبه بهم بارتكابها!

كتب وطن
0

فتحت الجهات المختصة في الكويت تحقيقاً في ملابسات وفاة وافد هندي في العقد الثالث، لمعرفة ما إذا كانت وفاته نتيجة سقوطه على الأرض، أم أن القضية جريمة قتل .

وقال مصدر أمني إن عمليات مديرية أمن العاصمة تلقت إفادة من المستشفى الأميري بأن وافدا هنديا (27 عاما) وصل عن طريق الإسعاف وهناك دماء غزيرة تنزف منه وناتجة عن شق كبير خلف الرأس وتم لمّ الجرح بـ 8 غرز ولكن الوافد لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأضاف المصدر انه على الفور تم فتح تحقيق في الواقعة وبسؤال الأشخاص المرافقين له في المستشفى زعموا أنه سقط على الأرض في الشقة الواقعة بـ”بنيد القار” -إحدى مناطق العاصمة الكويت-، وهو ما أدى الى الجرح والوفاة.

وأشار إلى ان جميع من كانوا في الشقة وعددهم 6 تم احتجازهم للتحقيق معهم وسط اشتباه في أن الواقعة من الممكن ان تكون جناية، وقد سجلت قضية وفاة بشبهة جنائية .

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“شهيد يرثي شهيد”.. شاهد ماذا قال جمال خاشقجي عن “شيخ…

تقارير

صحيفة “لوموند” الفرنسية: هذه أسباب رفض السعوديين مشروع مدينة…

حياتنا

نكشف حقيقة وفاة الفنان السوري أيمن زيدان وتعليق من ابنيه

حياتنا

“شاهد” الفنان الكويتي حسن البلام يفتح النار على مواطنه طارق العلي بسبب…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.