“شقّ كبير في رأس الضحية” .. جريمة مروّعة في الكويت خلال الحظر و6 مشتبه بهم بارتكابها!

فتحت الجهات المختصة في الكويت تحقيقاً في ملابسات وفاة وافد هندي في العقد الثالث، لمعرفة ما إذا كانت وفاته نتيجة سقوطه على الأرض، أم أن القضية جريمة قتل .

وقال مصدر أمني إن عمليات مديرية أمن العاصمة تلقت إفادة من المستشفى الأميري بأن وافدا هنديا (27 عاما) وصل عن طريق الإسعاف وهناك دماء غزيرة تنزف منه وناتجة عن شق كبير خلف الرأس وتم لمّ الجرح بـ 8 غرز ولكن الوافد لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأضاف المصدر انه على الفور تم فتح تحقيق في الواقعة وبسؤال الأشخاص المرافقين له في المستشفى زعموا أنه سقط على الأرض في الشقة الواقعة بـ”بنيد القار” -إحدى مناطق العاصمة الكويت-، وهو ما أدى الى الجرح والوفاة.

وأشار إلى ان جميع من كانوا في الشقة وعددهم 6 تم احتجازهم للتحقيق معهم وسط اشتباه في أن الواقعة من الممكن ان تكون جناية، وقد سجلت قضية وفاة بشبهة جنائية .