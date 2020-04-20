خلال الحظر .. كويتي استدرج مواطنة الى منزله واغتصبها بطريقةٍ مروّعة حتّى أفقدها الوعي وهذا ما جرى!

أقدم مواطن كويتي على هتك عرض مواطنة استدرجها إلى منزله بعد أن تواصلت معه بشأن هاتفين تركتهما للصيانة لديه في محل هواتف .



وقالت المواطنة في شكوى تقدّمت بها، إنّها تواصلت مع الجاني على هاتفه الشخصي الجاني وبسبب إغلاق المحال طلب منها الحضور إلى مسكنه.



وتابعت تقول إنها عندما توجهت الى المنزل، طالبها بالصعود إلى الدور الأول وعند باب الشقة وجدته ينتظرها، وما إن وقفت أمامه حتى انقض عليها وكمم فمها وسحبها إلى داخل الشقة، ثم تحسسها حتى فقدت الوعي، وعندما أفاقت اكتشفت أنه اعتدى عليها.



وسجلت قضية تحت مسمى هتك عرض بالإكراه، وتولى رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية مسؤولية البحث والتحري عن الجاني لضبطه وإحضاره. بحسب مصدر أمني



وأحيلت الشاكية إلى الطب الشرعي لإثبات حالة المواقعة بتقرير رسمي.