“شاهد” ما يحدث في شقق الدعارة بدبي خلال حظر التجول المفروض لمواجهة تفشي كورونا

نشر ناشط إماراتي عبر “تويتر” فيديو يُظهر ما يحدث في شقق دبي أثناء فترة حظر التجول التي فرضتها الدولة لاحتواء أزمة كورونا.

ويظهر بالفيديو الفاضح تجمع لبعض الفتيات والشباب بملابس فاضحة، ويشربون الخمر، ويتراقصون على أنغام الموسيقى الصاخبة.

زاد #الموضوع عن حده هذا تحدي للقوانين و القرارات! لين متى السكوت عليهم! صحتنا مب رهن لطيش هذيل المستهترين #دبي pic.twitter.com/yifK5shDdH — حميد راشد (@mnbvclkoiu) April 18, 2020

وعلق الناشط حميد راشد: “زاد الموضوع عن حده هذا تحدي للقوانين و القرارات! لين متى السكوت عليهم! صحتنا مب رهن لطيش هذيل المستهترين”.

زاد #الموضوع عن حده هذا تحدي للقوانين و القرارات! لين متى السكوت عليهم! صحتنا مب رهن لطيش هذيل المستهترين #دبي pic.twitter.com/yifK5shDdH — حميد راشد (@mnbvclkoiu) April 18, 2020

ورأى أحد المعلقين أن ما يحدث طبيعي جداً في دبي، وكتب: ” دبي مركز للدعارة بالشرق الأوسط وأفريقيا، ومع كورونا توقفت عجلة تنمية وإقتصاد الإمارات… شي طبيعي ما يحدث الآن وإن طال أمد الحجر سنرى الكثير”.

دبي مركز للدعارة بالشرق الأوسط وأفريقيا

ومع كورورنا توقفت عجلة تنمية وإقتصاد الإمارات… شي طبيعي مايحدث الآن وإن طال أمد الحجر سنرى الكثير — ً🕊️ (@998fi) April 18, 2020

وكتبت المُغردة المعالي زايدة: “بعد موت أبناء زايد تحتاج ٥٠ سنه أخرى لتنظيف البلاد من رجس الشيطان”.

بعد موت أبناء زايد تحتاج ٥٠ سنه أخرى لتنظيف البلاد 🇦🇪 من رجس الشيطان @MohamedBinZayed — YBM🇶🇦Al-jabir المعالي كايده (@YbMqa) April 18, 2020

ونشر سالم بن حمد المري إحصائية تكشف أن الإمارات الأولى عالمياً في استهلاك الخمور، وعلق: “عادي بلد الخمارة”.

زاد #الموضوع عن حده هذا تحدي للقوانين و القرارات! لين متى السكوت عليهم! صحتنا مب رهن لطيش هذيل المستهترين #دبي pic.twitter.com/yifK5shDdH — حميد راشد (@mnbvclkoiu) April 18, 2020

وسخر مُغرد من استمرار إغلاق المساجد بينما حانات الخمر مفتوحة، وقال: “القوانين والقرارات للمساجد ياخوي مو للبارات وأوكار الدعارة”.

زاد #الموضوع عن حده هذا تحدي للقوانين و القرارات! لين متى السكوت عليهم! صحتنا مب رهن لطيش هذيل المستهترين #دبي pic.twitter.com/yifK5shDdH — حميد راشد (@mnbvclkoiu) April 18, 2020

ولم يكن هذا المقطع الوحيد الذي فضح ما يجري في دبي، فقد فجر الإعلامي الكويتي أبو طلال الحمراني فضيحة “شقة الحشيش” في دبي، بعد ضبط مغني راب سعودي شهير وأخيه وابن خالته، برفقة فاشينستا سورية، يقيمون حفلة حشيش داخل شقة بالدوان تاون في دبي.

وتم تبادل الشتائم بين كل من الإعلامي أبو طلال الحمراني مع الإعلامي الاماراتي صالح الجسمي وبالبحث تم التوضيح بأن تلك الشقة في دبي في منطقة “الداون تاون” كانت في حيازة صالح الجسمي ويقوم بمرافقة مشاهير الخليج أيضا ونتج عن ذلك تبادل الاتهامات، ودخل على الخط الممثلة المغربية ميساء مغربي، ومريم حسين.