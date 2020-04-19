“شاهد” ما يحدث في شقق الدعارة بدبي خلال حظر التجول المفروض لمواجهة تفشي كورونا

نشر ناشط إماراتي عبر “تويتر” فيديو يُظهر ما يحدث في شقق دبي أثناء فترة حظر التجول التي فرضتها الدولة لاحتواء أزمة كورونا.
ويظهر بالفيديو الفاضح تجمع لبعض الفتيات والشباب بملابس فاضحة، ويشربون الخمر، ويتراقصون على أنغام الموسيقى الصاخبة.
وعلق الناشط حميد راشد: “زاد الموضوع عن حده هذا تحدي للقوانين و القرارات! لين متى السكوت عليهم! صحتنا مب رهن لطيش هذيل المستهترين”.
ورأى أحد المعلقين أن ما يحدث طبيعي جداً في دبي، وكتب: ” دبي مركز للدعارة بالشرق الأوسط وأفريقيا، ومع كورونا توقفت عجلة تنمية وإقتصاد الإمارات… شي طبيعي ما يحدث الآن وإن طال أمد الحجر سنرى الكثير”.
وكتبت المُغردة المعالي زايدة: “بعد موت أبناء زايد تحتاج ٥٠ سنه أخرى لتنظيف البلاد من رجس الشيطان”.
ونشر سالم بن حمد المري إحصائية تكشف أن الإمارات الأولى عالمياً في استهلاك الخمور، وعلق: “عادي بلد الخمارة”.
وسخر مُغرد من استمرار إغلاق المساجد بينما حانات الخمر مفتوحة، وقال: “القوانين والقرارات للمساجد ياخوي مو للبارات وأوكار الدعارة”.
ولم يكن هذا المقطع الوحيد الذي فضح ما يجري في دبي، فقد فجر الإعلامي الكويتي أبو طلال الحمراني فضيحة “شقة الحشيش” في دبي، بعد ضبط مغني راب سعودي شهير وأخيه وابن خالته، برفقة فاشينستا سورية، يقيمون حفلة حشيش داخل شقة بالدوان تاون في دبي.
وتم تبادل الشتائم بين كل من الإعلامي أبو طلال الحمراني مع الإعلامي الاماراتي صالح الجسمي وبالبحث تم التوضيح بأن تلك الشقة في دبي في منطقة “الداون تاون” كانت في حيازة صالح الجسمي ويقوم بمرافقة مشاهير الخليج أيضا ونتج عن ذلك تبادل الاتهامات، ودخل على الخط الممثلة المغربية ميساء مغربي، ومريم حسين.