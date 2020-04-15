“سمينة وشعرها منكوش” .. “شاهد” هكذا بدت هيفاء وهبي قبل 28 عاماً في أول ظهور اعلامي لها!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو صادم للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي قبل الشهرة، أثار استغراب النشطاء من شكلها قبل عمليات التجميل الذي غيرت مظهرها نهائياً.

وقال متابعون إن الفيديو الذي جرى تداوله يعود إلى العام 1992، أي عندما كانت هيفاء وهبي تبلغ من العمر حين ظهرت بهذا البرنامج 20 عاماً.

وظهرت هيفاء وهبي بالفيديو يُجرى معها لقاء شارع، حول رأيها ببرنامج يُدعى “أحوال القرى”، وتُشيد به وبما يُقدمه من معلومات حول قُرى لبنانية سمع البعض بها لأول مرة.

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وأثار شكل هيفاء وهبي بهذا الفيديو صدمة لدى الجمهور، الذي قارن بين شكلها سابقاً وشكلها الحالي المُختلف تماماً بسبب عمليات التجميل التي لاتُحصى.

ورصدت “وطن” بعض التعليقات، فكتب أحد النشطاء قائلاً: “الوجة كان مترهل و الحين محدد”، وكتبت سحر أنجل: “نظراتها کانت فاسده من بدایه شوفو شکلها قبل التجمیل وکیف سویت تجمیل تغیرت”.

وكتبت ناشطة باسم أنثى حائرة: “ماخلت عملية تجميل الا وعملتا كيف كانت وكيف صارت ماكانت حلوة كتير وجها مدور وشعرا كيف منكش سبحانك يارب”.

وسخرت ميادة من شعرها فكتبت: “وليش منكوشة كأنها اضاربت مع أحد وشدوا شعر بعض ولا ذا موديل وقتها”.

ولأن عمرها يثير الحيرة إلى الآن، كتب ناشط: “واضح ان عمرها فوق العشرين في البرنامج ماتقل عن ٢٤ سنه”.

وسخرت ناشطة أخرى: “ضحكتوني هيفا صاكة الستينات الحين”.

وكتب مُغرد آخر: “اكبر مني ب ٢٤ سنه وانا الحين عمري ٢٦ يعني الان عمرها حوالي ٥٣ سنه يالهوي”.

يُذكر أن هيفاء وهبي كانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بقميص زهري قصير في كليب الفنانة اللبنانية إليسا “هنغني كمان وكمان”، ولفتت هيفاء وهبي الجمهور بظهورها بإطلالة طبيعية من دون مكياج ومن دون تصفيف شعرها.

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