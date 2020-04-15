الكاتبة السعودية تستحمر متابعيها: حمد بن جاسم نفذ انقلاباً في قطر واستولى على الحكم!

هاجمت الاعلامية السعودية، نورة شنار، الصحافية في صحيفة “إيلاف”، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، متهمة إياها بالهروب من قطر وترك الشعب القطري يواجه مصيره لوحده في ظل أزمة فيروس كورونا. كما زعمت.

وقالت الاعلامية السعودية المُطبلة لـ”عيال زايد”، في تغريدة رصدتها “وطن”، ( بعد فشل تميم في الحكم هرب وترك الشعب القطري فريسة لـ كورونا و لحرامي الدوحة ..مما يؤكد أن من يحكم قطر اليوم حمد ابن جاسم بعد انقلاب ابن جاسم على تميم).

بعد فشل تميم في الحكم هرب وترك الشعب القطري فريسة لـ كورونا و لحرامي الدوحة ..مما يؤكد أن من يحكم قطر اليوم حمد ابن جاسم بعد انقلاب ابن جاسم على تميم .!



#انقلاب_في_قطر pic.twitter.com/mozl1cO4AP — نورة شنار (@Norashanar) April 14, 2020

وأثارت تغريدة الاعلامية السعودية، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغريدتها “الغريبة” التي أردت من خلالها مهاجمة الشيخ تميم بن حمد والشيخ حمد بن جاسم.

الله لا يحرمك من الهبل — Abo_mohamed _Qtr (@qtr_____abo) April 15, 2020

حاولي تكونين معانا على كوكب الأرض — Hamad (@Hamad75875292) April 14, 2020

تغريدة لمعالي @hamadjjalthani لها اسبوع وزيادة الى الان وهي تؤلم مملكة الكرتون وزبانية#الداشر — hamad allotheen (@HAllotheen) April 14, 2020

وكان رئيس وزراء قطر السابق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، ابدى استعداد بلاده تقديم المساعدة للمملكة العربية السعودية إذا صح ما يتم تداوله عن نقص بعض المواد الغذائية هناك، مشددا على أن الدوحة لا تقابل السيئة إلا بالحسنة، حسب وصفه.

وكتب “بن جاسم” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”إذا كان ما يقال عن نقص بعض المواد الغذائية في السعودية صحيح فهذا لا يدعو للتندر أو الشماتة لا قدر الله.”

إذا كان ما يقال عن نقص بعض المواد الغذائية في السعودية صحيح فهذا لا يدعو للتندر أو الشماتة لا قدر الله. رغم اننا ما نزال نذكر ما قيل عنا في بداية الحصار من قبل وزير خارجيتهم آنذاك ، فيجب أن يهب الجميع للمساعدة ولا تقابل السيئة إلا بالحسنة، فالشعب السعودي منا ونحن منه. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) April 6, 2020

وأثارت تغريدة بن جاسم غضب النظام السعودي، فأطلق ذبابه وكتابه لمهاجمة قطر ورموزها كما حصل مع الكاتبة نورة شنار التي تطاولت على بن جاسم والشيخ تميم.

وقوبلت تغريدة الشيخ حمد بإشادة كبيرة من قبل القطريين الذين أثنوا على سياسات قادتهم، وأعلن عدد من المتابعين القطريين في ردودهم على تغريدة بن جاسم استعدادهم للتبرع لتعويض النقص الغذائي بالمملكة، وهو الامر الذي أثار غضب السعوديين.