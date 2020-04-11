عبر مكبرات الصوت.. “شاهد” سيارة تجوب شوارع لبنان تدعو اللبنانيين للتوبة قبل فوات الأوان

أظهر مقطع فيديو تناقلته صفحات ونشطاء عبر مواقع التواصل، سيارة إذاعة كبيرة تجوب في مدينة صيدا اللبنانية، لتحث الناس على الدين وترك المعاصي بحسب متداولي المقطع ما أثار جدلا واسعا بين النشطاء.

ويُسمع من مقطع الفيديو الذي رصدته (وطن) قول سيارة الإذاعة: “إن الله لا يغير ما في قوم حتى يغيروا ما في أنفسكم”.

لبنان

صيدا

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*سيارة تجوب شوارع صيدا – لبنان وتحث الناس على التوبة والاستغفار والتضرع إلى الله لرفع البلاء* pic.twitter.com/QconQSfQ7Y — وقفات سياسية (@waqafatsiasia) April 10, 2020

وتابع: “أوصيكم أخواني بالله بالتوبة لله عز وجل، وكثرة الاستغفار وكثرة الذكر والتوبة لله عز وجل، لعل الله يرفع عنا هذا الوباء”.

واستمرت السيارة المتنقلة ببث صوت تسجيل لإحدى المشايخ يروي تراتيل قرآنية وعبارات تحث الناس على الخضوع لله والتوبة له وترك المعاصي والآثام.

ولقي مقطع الفيديو المتداول ردود أفعال متفاعلة بشكل إيجابي معه بشكل واسع عبر تويتر، حيث اعتبر بعض المعلقون بأن الأمة الإسلامية الآن في أشد ما تكون بالحاجة للعودة إلى الله والدعاء له كي يخرجها من وباء كورونا الذي بات يفتك في الكثير من البلاد الإسلامية.

فيما وصف آخرون هذا التصرف بأنه “غير حكيم” حيث أن صاحب الفكرة خاطب من مكبرات سيارته المسلمين فقط عبر القرآن، متجاهلا بقية الطوائف الدينية في لبنان، حسب وصفهم.

ومن التعليقات بهذا الخصوص قالت المغردة “هياء” في تعليق لها عبر تويتر على مقطع الفيديو: “ما أحوجنا للتذكير وما أشد فاقتنا إلى الكبير”.

ما أحوجنا للتذكير

وما أشدّ فاقتنا إلى الكبير

يارب رحمةً منك وكشفًا لهذا الكرب العسير

يا من لا يعجزه شيء وكل عسير عنده يسير . — هياء (@2Ha_ya) April 11, 2020

وتابعت في تعليقها: “يا رب رحمة منك وكشفاً لهذا الكرب العسير، يا من لا يعجزه شيء وكل عسير عنده يسير”.

فيما قالت مغرّدة أخرى معبرة عن اعجابها: “ما شاء الله جميل جدا”.

ما شاء الله

جميل جدا — وعد 🇸🇦 (@rim11100) April 11, 2020

أما الثالث فقال: “أحسن صنعاً، بعضهم يذكر الناس بساقط القول والأفلام والأغاني وسفاسف الأمور”.

أحسن صنعاً ، بعضهم يذكر الناس بساقط القول والأفلام والأغاني وسفاسف الأمور! — الأستاذ محمد (@msmzwq) April 11, 2020

يُشار إلى أن لبنان سجّل حتى هذه اللحظة 619 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” فيما بلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس 20 حالة وفاة.

هذا وتعيش البلاد حتى الآن حالة من حظر التجول والتزام الحجر المنزلي وجملة إجراءات اتخذتها الحكومة اللبنانية لمحاربة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في البلاد.