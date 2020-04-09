حساب شهير يكشف سبب انتشار فيروس كورونا في ثلاث مدن سعودية بشكل كبير

كشف حساب شهير على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تفاصيل جديدة حول انتشار فيروس كورونا في المدن السعودية (جدة، المدينة، ينبع)، والتي سجلت مؤخراً أعلى نسبة إصابات بين السعوديين.

وقال حساب “العهد الجديد” في تغريدة رصدتها “وطن”، انتشار كورونا بشكل كبير في المدن التي تقييم بها الجالية النيجيرية والبرماوية، (جدة، المدينة، ينبع)، وذلك نظرا لإهمال الحكومة وكثافة الأعداد في أماكن صغيرة واستمرار التجمعات فيما بينهم وعدم تطبيق الحجر المنزلي بسبب الفقر والحاجة للعمل والتعامل العنصري من قبل الجهات الرسمية تجاههم.

انتشار كورونا بشكل كبير في المدن التي تقييم بها الجالية النيجيرية والبرماوية، (جدة، المدينة، ينبع)، وذلك نظرا لإهمال الحكومة وكثافة الأعداد في أماكن صغيرة واستمرار التجمعات فيما بينهم وعدم تطبيق الحجر المنزلي بسبب الفقر والحاجة للعمل والتعامل العنصري من قبل الجهات الرسمية تجاههم. — العهد الجديد (@Ahdjadid) April 9, 2020

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية فجرت مفاجأة من العيار الثقيل بكشفها عن إصابة 150 أميراً سعودياً من الأسرة الحاكمة بفيروس كورونا المستجد، من بينهم أمير الرياض فيصل بن بندر.

الصحيفة الأمريكية ذكرت أنه “بعد أكثر من ستة أسابيع من الإبلاغ عن أول حالة بالمملكة، وصل فيروس كورونا إلى قلب العائلة الحاكمة في السعودية، مؤكدة أن من بين المصابين، أمير منطقة الرياض، وعضو هيئة البيعة، “فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود”، وهو في العناية المركزة وقفا لمقربين من العائلة.

وبحسب ما نقلته “نيويورك تايمز” عن مصادر وصفتها بالمطلعة فإنه تم تخصيص مستشفى الملك فيصل التخصصي، لاستقبال أفراد العائلة الحاكمة، وأنه تم تجهيز ما يصل إلى 500 سرير لتدفق متوقع من العائلة المالكة.

ودخل المستشفى في حالة تأهب بحسب مذكرة داخلية اطلعت عليها الصحيفة الأمريكية، التي قالت في الوقت ذاته، إن غالبية الإصابات ليست بالصفوف الأولى للعائلة المالكة حتى الآن.

وأشارت الصحيفة في تقريرها أيضا إلى أن المذكرة قالت إن هنالك توجيهات بالتجهز لاستقبال “شخصيات كبيرة”.

وكشفت أن الملك “سلمان بن عبد العزيز” معزول في أحد القصور بالقرب من مدينة جدة الساحلية، فيما ولي عهده “محمد بن سلمان”، وعدد من الوزراء، في قصر آخر.