الفنانة الكويتية حياة الفهد تنتقم من كل الذين اساءوا لها على “تويتر” وهذا ما قررت أن تفعله!

أعلن المحامي الكويتي مجبل الشريكة، أنه بصدد مقاضاة جميع المغردين الذين يتداول مقطع الصوت الخاص بالممثلة الكويتية حياة الفهد، والذي هاجمت خلاله الوافدين الأجانب بالكويت.

وقال المحامي الكويتي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ” تم رصد جميع التغريدات المسيئة لموكلتي الفنانة القدير حياة الفهد وكل من نشر مقاطع صوتية لها وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية وأحذر بعدم نشر أي تسجيل صوتي لها دون إذنها”.

تم رصد جميع التغريدات المسيئة لموكلتي الفنانة القدير حياة الفهد وكل من نشر مقاطع صوتية لها وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية واذ احذر بعدم نشر اي تسجيل صوتي لها دون اذنها

#مجلس_الوزراء pic.twitter.com/yu5tsWfK7G — المحامي⚖مجبل الشريكة (@MJALSHRIKA) April 6, 2020

وكانت تصريحات الفنانة الكويتية حياة الفهد في إحدى المداخلات التلفزيونية، ضد الوافدين الأجانب، ومُطالبتها بترحيلهم ورميهم في الصحراء، لأنهم عبء على دولتها في ظل انتشار فيروس كورونا، قد فجرت الكثير من المعارك في الأوساط الفنية.

وأبرز تلك المعارك، كانت مع الفنان المصري محمد التاجي، والذي خرج بفيديو مُنفعلاً على الفنانة الكويتية حياة الفهد، لكنه مالبث أن حذفه، واعتذر، ورغم ذلك لم يسلم من هجوم بعض الممثلين بالكويت، فخرج الممثل الكويتي عبدالله بهمن بمقطع فيديو موجهاً كلامه لمحمد التاجي: “الجزمة دي نمسك أيدك ونكسرها ونوكلك الجزمة يا..”.

كذلك الفنانة الكويتية مها محمد والتي خرجت بفيديو هاجمت خلاله محمد التاجي، وقالت له: “يابتاع الجزمة اعرف مع من تتكلم وتقل أدبك وتتخطى حدودك”.

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