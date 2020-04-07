“اعرف مع من تتكلم وتقل أدبك يا بتاع الجزمة”.. فنانة كويتية تهاجم ممثلاً مصرياً تطاول على الكويتيين وانتقد حياة الفهد

أشعلت تصريحات الممثلة الكويتية حياة الفهد حرباً بين نجوم العالم العربي، آخرها ما حدث مع النجم المصري محمد التاجي.

فبعدما أخذته الحمية بسبب تصريحات الممثلة الكويتية حياة الفهد، والتي طالبت من خلالها طرد الوافدين الأجانب إلى الكويت، وعدم تقديم علاج لهم من فيروس كورونا، ورميهم بالصحراء.

وظهر الممثل المصري محمد التاجي بفيديو حذفه لاحقاً رد فيه على تصريحات حياة الفهد مذكراً إياها بمسيرتها الفنية وبأنها كانت تبحث عن الأدوار الصغيرة في مصر.

وتابع محمد التاجي كلامه لحياة الفهد قائلاً بأن مصر لها الفضل الأكبر في وصولها الى مكانتها الحالية، قائلاً: “انت وصلتي لحاجة وثمانين او سبعين سنة اختمي حياتك كويس وربنا قادر يجبلك الكورونا وانت قاعدة ومحبوسة في بيتك”.

واستطرد محمد التاجي: “عيب اتلموا المصريين أسيادك وخيرهم عليكم من ميتين سنة واللي يفتح بقه فيكم يا بتوع المتين ألف هيدوله بالجزمة اعرفوا حدودكم فين، المصريين كانوا يرسلون لكم مدرسين ومهندسين أيام ما كانت الكويت عبارة عن خيم”.

وتابع التاجي هجومه: “قوليلي من فيكم عنده خبرة؟ حتى لو كانوا الاعمال اللي بيعلوها بسيطة كعمال البناء او حتى الخدم لو دول مشيو انتوا حتعملوا ايه؟”.

لكن محمد التاجي استدرك خطأه وحذف الفيديو، وخرج بفيديو آخر يعتذر من خلاله للشعب الكويتي، قائلاً: “أنا يمكن الحماسة خدتني شوية فأنا ما كنتش أقصد نهائي كل شعب الكويت وأنا أعتذر لأي حد من الاخوة الكوايتة لو كان خد الكلام ده على نفسه”.

لكن اعتذار محمد التاجي لم يشفع له لدى بعض الفنانين الكويتيين، فخرج الممثل الكويتي عبدالله بهمن وهاجمه بألفاظ قاسية، قائلاً: “الجزمة دي نمسك أيدك ونكسرها ونوكلك الجزمة يا.. “.

كذلك، شنت الفنانة الكويتية مها محمد هجوما لاذعاً على محمد التاجي، مُستخدمة نفس مُصطلح عبدالله بهمن، حيث وصفته بـ”بتاع الجزمة”.

وقالت مها محمد في فيديو عبر “سناب شات”: “اعرف مع من تتكلم وتقل أدبك وتتخطى حدودك”.