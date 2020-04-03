“شاهد” مرتضى منصور يجنّ جنونه من الفنانة الكويتية حياة الفهد ويشنّ هجوماً عليها

رغم تأكيدها انها لم تقصد بتصريحاتها المصريين، شنّ رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور هجوماً على الفنانة الكويتية حياة الفهد عقب تصريحاتها حول الوافدين ومطالبتها بطردهم .

واعتبر مرتضى منصور في مقطع فيديو أن حياة الفهد أساءت للمصريين، وأنها لا تمثل دولة الكويت، في حين طالب بإصدار بيان اعتذار رسمي عن تصريحاتها.

وأثارت الفنانة الكويتية حياة الفهد جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما دعت لترحيل الوافدين الأجانب المصابين بفيروس كورونا من الكويت.

وقالت الفهد في مداخلتها الهاتفية مع برنامج ”أزمة وتعدي“: “إن الكويت لم تعد قادرة على احتمال الضغط على المشافي في ظل أزمة كورونا التي تعاني منها”.

كما أضافت بلهجة غاضبة، مشيرة إلى العمالة الوافدة المقيمة في الكويت: ”على شنو ديارهم ما تبيهم واحنا نبتلش فيهم.. إحنا وصلنا لمرحلة إننا ملينا خلاص، اطلعهم واقطهم برا والله، واقطهم بالبر.. أكلوا الخير ولعبوا واستأنسوا بس يروحون“.

📸تصريح صادم للفنانة الكويتية المعروفة #حياة_الفهد .. لماذا الآن؟!#شاهدوا القصة في هذا الفيديو 👇 pic.twitter.com/k3IS427OZf — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) April 1, 2020

وبعد تعرّضها لهجوم واسع إثر تلك التصريحات التي وصفت بالعنصرية، قالت حياة الفهد في لقاءٍ ضمن برنامج “تريندنغ” على قناة MBC السعودية، إنها لم تقصد في تصريحاتها دولة معينة، ولا تدري لماذا فُهم المقصود الوافدين من مصر، مشددة على أنها كانت تتحدث عن من أسمتهم “العمالة السائبة”.

وأكدت الفنانة الكويتية أن كلامها كان موجهاً للمخالفين والوافدين، وأنها لا تقصد الناس الذين جاؤوا الى الكويت بعقود عمل.

وجددت التأكيد على أن الدولة لم تعد تحتمل اكثر، قائلةً إن الكويت بلد غير زراعي، وبعض الدولة مثل الأردن قررت وقف تصدير منتجاتها الى الكويت.



وأضافت حياة الفهد: “اللي يفهم كلامي غلط هو حر .. كلامي من باب حرصي على بلدي”.

وشنت الفنانة هجوماً على الفاشنيستات بالكويت، متسائلةً: لماذا لا يتبرعن للناس المحجورين؟؟.

وقالت كان المفروض ان يقمن – الفاشنيستات – بتوزيع أموال ومواد تموينية على المحجورين .