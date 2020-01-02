تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نجوى قاسم.. مارست عملها من على كرسي متحرك وعُثر عليها متوفية في شقتها

كشفت مصادر للبنانية تفاصيل جديدة، عن الوفاة المفاجئة للإعلامية البارزة نجوى قاسم، الذي توفيت صباح اليوم الخميس، إثر إصابتها بذبحة صدرية.

وقالت المصادر إن الاعلامية نجوى قاسم عانت خلال الفترة الأخيرة من مشكلات صحية مزمنة، ودخلت أكثر من مرة إلى قناة العربية على كرسي متحرك لممارسة عملها.

وكان مالك الروقي مدير أخبار MBC في السعودية، قد أعلن عن وفاة المذيعة في قناة العربية نجوى قاسم.

وكتب الروقي في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: “وفاة الزميلة #نجوى_قاسم مذيعة قناة العربية … كل التعازي للزملاء ولعائلتها”

ونجوى قاسم غيبها الموت داخل شقتها في مدينة دبى وتشير التكهنات إلى إصابتها بذبحة صدرية.

‏الراحلة مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية أهمها البرنامج اليومي “حدث اليوم” على قناتي العربية والعربية الحدث. وغطت أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان، وعملت 11 عامًا في تلفزيون المستقبل قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في 2004.

وأثار الرحيل المفاجئ للإعلامية والمذيعة اللبنانية نجوى قاسم اليوم الخميس، موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر نوبة قلبية مفاجئة.

وشكك المغرد القطري الشهير “بوغانم”، بحقيقة وفاة نجوى قاسم، مستذكراً حادث وفاة الفنانة اللبنانية سوزان تميم التي قتلت في دبي عن طريق قاتل مصري “مأجور” برتبة ضابط.

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وصدم الوسط الإعلامي اللبناني بفاجعة وفاة الصحفية نجوى قاسم، ونعاها رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري وقادة أحزاب ونواب بكلمات مؤثرة.

وأجمعت آراء اللبنانيين على مختلف مشاربهم وانتماءاتهم وخلافاتهم على أن رحيل قاسم البشوشة دوما يشابه فقدان جوهرة من جواهر تاج الإعلام في لبنان والعالم العربي الذي ظلت تتحفه بأخر برامجها “حدث اليوم” على قناة العربية الحدث.

وقاسم مذيعة ومقدمة برامج سياسية أهمها البرنامج اليومي “حدث اليوم” على قناتي “العربية” و”العربية الحدث”.

وكانت قاسم كتبت آخر تغريدة على حسابها على تويتر عند العاشرة والربع ليلة رأس السنة قالت فيها: “يا رب عام خير على الجميع يا رب يا رب يا رب احفظ بلادنا وعينك على لبنان”.