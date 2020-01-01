“شاهد” هكذا عبرت طفلة عُمانية عن حبها للسلطان قابوس ببراءة وعفوية وأسرت قلوب العُمانيين

تداول عُمانيون بموقع التواصل تويتر مقطعا مصورا لطفلة عُمانية عبرت فيه عن حبها للسلطان قابوس، بتصرف عفوي لاقى تفاعلا واسعا من قبل العُمانيين الذين أشادوا بتصرفها ومشاركتها أحداث الوطن على طريقتها البريئة.

وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع الطفلة سارة بنت مطر الكمزارية وهي تعبر عن فرحتها بسلامة السلطان قابوس على طريقتها الخاصة، حيث كتبت اسم السلطان على الرمال مع رمز الحب (القلب).

الطفلة : سارة بنت مطر الكمزارية

تعبر عن فرحتها بطريقتها الخاصة #قابوس_حبيبي#السلطان_قابوس_بخير pic.twitter.com/YAxyuQpvUm — عارف الشحي ❄ (@arifalshehhi) January 1, 2020

واشاد عُمانيون بموقف الطفلة مشيرين إلى أن حب السلطان قابوس يزرع في نفوس العُمانيين منذ الصغر.

وعمّت فرحة عارمة بين العُمانيين على مواقع التواصل الإجتماعيّ، بعد إعلان ديوان البلاط السلطاني بشكلٍ رسمي أنّ السلطان قابوس بن سعيد في حال مستقر ويتابع برنامج العلاج المقرر.

وفور صدور البيان، تصدرت عدّة وسوم تحمل اسم السلطان قابوس، موقع “تويتر” في السلطنة .

وعبّر المغرّدون عن فرحتهم بسماع بيان الديوان عن صحة السلطان قابوس، وخيبة أمل مروّجي الشائعات عن وفاته، ووصفوهم بالفئران التي عادت الى جحورها بعد البيان.

وسخر مغرّدون من أبواق الفتنة والمرتزقة الذين روّجوا لخبر وفاة السلطان قابوس على مدار أيام، وفي مقدمتهم الهارب سعيد جداد، ويوسف علاونة، ونصير العمري، وحمد المزروعي، وغيرهم.

وعصر اليوم الثلاثاء، ضع ديوان البلاط السلطاني حداً للحملة التي استهدفت إثارة البلبلة في عُمان، عبر نشر شائعات مغرضة أطلقها مرتزقة وحسابات ممولة من بعض الجهات، عن وفاة السلطان قابوس بن سعيد .

وقال بيان رسمي صدر عن ديوان البلاط السلطاني إن السلطان في حال مستقر ويتابع برنامج العلاج المقرر.