ثمار الترفيه.. القبض على “24” سعودياً لم يتمالكوا شهوتهم أمام “الأجساد العارية” بمهرجان ميدل بيست وفعلوها بوقاحة

أعلنت شرطة الرياض، الثلاثاء، القبض على 24 شخصا تحرشوا بعدد من حضور إحدى الفعاليات التي شهدتها العاصمة السعودية مؤخرا واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض إن التحريات وإجراءات البحث والاستدلال أسفرت عن تحديد هوية 24 شخصا تحرشوا بعدد من حضور إحدى الفعاليات بالرياض.

وأوضح أنه تم القبض عليهم وتوقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية لتطبيق العقوبات وفق نظام مكافحة التحرش بحقهم، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأشار المتحدث باسم شرطة العاصمة السعودية إلى أن عملية التحري والبحث تمت على ضوء تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول ما قام به هؤلاء الأشخاص.

وتصدر وسم “القبض على متحرشين بالرياض” الأوسمة الأكثر تدولا على موقع في السعودية مساء الثلاثاء.

كما ألقت السلطات الأمنية القبض على عدد من النساء؛ لمخالفتهن الذوق العام في العاصمة الرياض، التي تحتضن فعاليات مكثفة تشهد إقبالا كبيرا، تخللتها بعض حالات التجاوز.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، إنه جرى تطبيق العقوبات المقررة تجاه نساء ارتكبن 9 مخالفات ”خادشة للحياء“، الإثنين الماضي.

وأوضح التويجري أن ضبط المخالفين وتطبيق العقوبات جاء في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (444) بتاريخ 4 /8/ 1440هـ.

ولم تعلن على الفور تفاصيل الوقائع التي شهدت مخالفة الذوق العام، ولا طبيعة العقوبة الموقعة على المخالفات.

لكن مستخدمين كانوا تداولوا، خلال الأيام الماضية، عدة حالات انتشرت مقاطعها على نطاق واسع بشبكات التواصل الاجتماعي من مهرجان ميدل بيست.