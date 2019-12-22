نتنياهو يتفاخر بتغريدة “صديقه الحميم” عبدالله بن زايد في اجتماع حكومة الاحتلال ويشكره بشدة على “تدفئة العلاقات”

عاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للثناء مجددا على تغريدة صديقه وزير خارجة الإمارات عبدالله بن زايد التي نشرها أمس، ودعا فيها لتحالف عربي مع إسرائيل وإصلاح الإسلام حسب زعمه، والتي تسببت بهجوم عنيف عليه.

وقال نتنياهو في مستهل جلسة حكومة الاحتلال التي عُقدت الأحد: “شاهدنا أمس تعبيرا آخر عن تدفئة العلاقات بين إسرائيل والدول العربية. وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد تحدث عن تحالف جديد في الشرق الأوسط”.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: “وهو تحالف إسرائيلي عربي.. نمضي قدما نحو آفاق جديدة من الأمل والسلام مع جيراننا العرب”، على حد تعبيره.

ونوه نتنياهو إلى أن هذا التقارب يأتي كنتيجة للسياسات التي اتبعتها حكومته وحولت إسرائيل إلى “قوة صاعدة في المنطقة والعالم”، على حد وصفه.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: “ليس بإمكاني الإفصاح لكم عن تفاصيل جميع الخطوات التي قدتها مع رفاقي على مر السنين. أستطيع فقط أن أقول إن هذا التصريح هو نتيجة نضج اتصالات وجهود كثيرة تستأهل الصمت حاليا، وأشدد على الكلمة “حاليا””.

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يذكر أن وزير الخارجية الإماراتي كان قد نشر تغريدة، السبت، تضمنت تقريرا لصحيفة “Spectator” تتحدث عن تحالف جديد يشهده الشرق الأوسط بين الدول العربية وإسرائيل.

ولاقت تغريدة الوزير الإماراتي ترحيبا إسرائيليا حارا وتناولتها العديد من وسائل الإعلام العبرية بالثناء على الإمارات وحكامها.