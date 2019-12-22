جريمة قتل في الإمارات بعد ممارسة الشذوذ بين القاتل والمقتول.. لماذا الزّج بسلطنة عمان في الأمر؟؟

قالت صحيفة إماراتية إن محكمة الجنايات في دبي باشرت محاكمة “عاطل أسيوي” يبلغ من العمر 20 عاماً، بتهمة قتل أحد أقاربه طعناً 12 مرة بالسكين في أنحاء متفرقة من جسده، ثم حاول الهروب من خلال التسلل إلى سلطنة عمان لكن قبض عليه في العين قبل هروبه.حسب زعمها

ووفقاً لصحيفة “الإمارات اليوم” فقد اعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بجريمته مشيراً إلى أن المجني عليه اتصل به في يوم الواقعة وطلب منه الحضور إلى مستودع مهجور في منطقة القوز لسبب مخل، فأخذ معه سكيناً، وكانا بمفردهما هناك، وحين اقترب منه المجني عليه، أخرج السكين وطعنه في ظهره من الأعلى ثم ضربه مرات عدة حتى سقط على الأرض، ثم استبدل المتهم ملابسه الملوثة بالدماء بأخرى نظيفة، واستقل سيارة اجرة، واتفق مع شخص لتهريبه إلى سلطنة عمان مقابل ألفي درهم لكن قبض عليه من قبل شرطة العين.

وأفاد ضابط بشرطة دبي في تحقيقات النيابة العامة بأنه فور تلقي البلاغ تم تشكيل فريق للبحث والتحري وحددت هوية المتهم وألقي القبض عليه قبل فراره إلى سلطنة عمان.

وبجمع الاستدلالات واستجواب المتهم تبين أن المجني عليه كان يبتزه ويهدده حتى يمارس معه أفعالاً مخلة، ما دفعه إلى الانتقام منه، لافتاً إلى أن المتهم أرشد فريق البحث الجنائي إلى حاوية قريبة من موقع الجريمة القى فيها ملابسه الملوثة بالدماء وأداة الجريمة.