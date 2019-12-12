“أُخفيت في شحنة بطاطس”.. فضيحة إماراتية بعد ضبط ١٠ ملايين حبة مخدّرة أثناء محاولة تهريبها الى السعودية

تناقلت وسائل إعلام سعودية مقاطع مصورة لعملية ضبط جمارك المملكة، لشحنة ضخمة من المخدرات عند معبر حدودي مع دولة الإمارات.

ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس)، تمكنت الهيئة العامة للجمارك ممثلة في جمرك البطحاء الحدودي الرابط بين المملكة والإمارات من إحباط تهريب كمية ضخمة من المخدرات.

#مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه

في منفذ البطحاء مع الامارات ضبطت ١٠ ملايين حبة كبتاجون..ومالم يضبط أعظم !!

و ذلك فق استهداف مبرمج.

آمل أن موظفي هذا المنفذ لا يتعرضون للأذى بإيعاز من حاكم الديوان الخفي #شيطان_العرب لقيامهم بواجبهم !! pic.twitter.com/gZm0V0ehoL — سعيد بن ناصر الغامدي (@SAEED_NASSER) December 12, 2019

وأوضحت الجمارك، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن مفتشي الجمارك ضبطوا 10 ملايين و100 ألف حبة كبتاغون حاول سائقا شاحنتين إدخالها لأراضي المملكة بعد اخفائها في شحنة بطاطس.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك في #السعودية ممثلة في جمرك #البطحاء الحدودي الرابط بين #المملكة و #الإمارات من إحباط محاولة تهريب أكثر من ١٠ ملايين حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة والممنوعة . يتزامن هذا الكشف مع #مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه لعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي. ونعم الحليف😏 pic.twitter.com/bxd4RBtGMi — هيثم أبو صالح (@Haitham_A_S) December 12, 2019

وأضافت أن مفتشي الجمارك ضبطوا في البداية سائق إحدى الشاحنتين الذي اعترف أثناء التحقيق معه عن عزم صديق له تنفيذ عملية تهريب مماثلة عبر المنفذ نفسه.

يأتي هذا تزامنا مع تصدر وسم “#مقاطعة_المنتجات_الاماراتية” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بالتريند السعودي على تويتر، ضمن حملة يقودها ناشطون لإجبار الدولة على منع استيراد البضائع الفاسدة والمضرة التي تأتي من الإمارات بحسب وصفهم.

وأوضح نشطاء عبر الوسم خطورة بعض المنتجات القادمة من الإماراتي والتي تحتوي على مواد ضارة جداً، حيث إن هذه الأصناف التي تورِّدها إلى السعودية محظورٌ بيعها في دبي، ويتم تصديرها فقط إلى السعودية ودول مجاورة.

كما بيَّن النشطاء أن المادة 629 المستخدمة في بعض المنتجات، مادة مدمِّرة لصحة الإنسان، وذكر إخصائيون أن بعض المنتجات مثل الدخان والأدوية، كلها مغشوشة.

وشهدت حملة مقاطعة البضائع الإماراتية نجاحاً غير متوقع، حيث شاركت فيها شخصيات من دول عربية وإسلامية، حيث أن القائمين على الحملة يسعون إلى استجابة مواطنين عرب لمقاطعة المنتجات والخدمات الإماراتية.

