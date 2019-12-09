فجر السعيد عادت من الموت ولم تتّعظ! .. تطاولت على “أصالة” وأساءت لها بسبب البحرين

رغم مرور الإعلامية الكويتية فجر السعيد بأزمةٍ صحية خطيرة كان من المفترض أن تكون لها بمثابة “تذكير”، إلا أنّها وبعدما تعافت وخرجت من المستشفى، عادت لعادتها القديمة في التّهجم والتطاول.

هذه المرّة، تهجّمت فجر السعيد على الفنانة السورية أصالة نصري، بادّعاء انّها لم تهنئ منتخب البحرين بالفوز ببطولة كاس الخليج، كونها تحمل الجنسية البحرينية.

وكتبت فجر السعيد عبر حسابها في “تويتر”: “دخلت حساب أصاله ولقيتها مو مباركه للبحرين الفوز بكأس الخليج .هذا عيب التجنيس العشوائي”.

دخلت حساب #أصاله ولقيتها مو مباركه للبحرين الفوز بكأس الخليج 🙊 هذا عيب التجنيس العشوائي 🙈🙈🙈🙈🙈🙈 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) December 8, 2019

وأضافت: ” اللي يمون على أصاله يقولها لحقي روحج ونزلي فيديو باركي للبحرين الفوز بالكاس قبل لايسحبون الجنسيه”.

اللي يمون على #أصاله يقولها لحقي روحج ونزلي فيديو باركي للبحرين الفوز بالكاس قبل لايسحبون الجنسيه 🙈 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) December 8, 2019

وسخرت فجر السعيد من أصالة قائلةً: “أصاله باركت للبحرين والا نست إنها بحرينيه”.

ويبدو أنّ فجر السعيد أرادت فقط مهاجمة “أصالة”، بدليل أن الفنانة السورية كانت نشرت تهنئة عبر حسابها الرسمي في “انستغرام” لمنتخب البحرين بتتويجه باللقب لأوّل مرة منذ 50 عاماً.

وقالت أصالة في تهنئتها: “ألف مبروك لمنتخب وطني الحبيب مملكة البحرين …وكلّ التّهاني لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين المفدّى … وكلّ التّقدير لسموّ الشيخ ناصر بنّ حمد آل خليفة، وهذا الانتصار يليق بما يقدّمه للشّباب، تستحقّ البحرين الفرح وتستحقّ الانتصار رُغمَ أنّ الفريق الآخر هو كعيني اليسرى حين تكون البحرين هي اليمنى”.

واستكملت “مبروك الفرح مبروك الانتصار وألّف مبروك هذه الرّوح الّتي فاضت محبّة وتآخي وتجاوز وتسامح … شكراً فريقنا الغالي الّذي قدّم أجمل ما لديه ، شكراً لكم فرداً فرداً … وأشكركم بشكل خاص على شعوري بالانتماء والتّشجيع منّ داخل قلبي وشكراً لأنّكم زدتونا فخراً وفرحاً… البحرين بطل كأس الخليج”.

وحقق المنتخب البحريني اللقب، بعد الفوز على نظيره السعودي، بهدف نظيف، في المباراة النهائية، التي أقيمت مساء الأحد، على ملعب عبد الله بن خليفة، بنادي الدحيل، في قطر.

وسجل محمد سعد الرميحي، هدف اللقاء الوحيد، في الدقيقة 69، بعد أن أضاع سلمان الفرج ركلة جزاء للمنتخب السعودي في مطلع الشوط الأول.