في دوحة الجميع.. “شاهد” حلم البحرينيين يتحقق أخيرا وأمير قطر يسلم “الأحمر” كأس الخليج بعد هزيمة السعودية

حقق المنتخب البحريني لكرة القدم فوزا تاريخيا بتتويجه مساء اليوم، الأحد، بطلاً لكأس الخليج العربي بنسختها الـ24 التي احتضنتها قطر، وذلك للمرة الأولى في تاريخه؛ إثر فوزه على نظيره السعودي بهدف نظيف، في المباراة الختامية التي أقيمت على استاد “عبد الله بن خليفة”.

وثأرت البحرين لخسارتها من السعودية في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية حين انهزمت بثنائية دون رد، لتسجل اسمها في سجل “أبطال الخليج”.

وأظهرت لقطات مصورة لحظة تسليم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كأس البطولة للمنتخب البحريني والسلام على لاعبيه.

وأهدر “الأخضر” فرصة ذهبية لأخذ الأسبقية في وقت مبكر من المباراة النهائية؛ بعدما أهدر لاعب الوسط ركلة جزاء في الدقيقة الـ12، ارتطمت بالقائم ثم أكملت طريقها خارج الخشبات الثلاث. بكأس الخليج لكرة القدم “خليجي 24″، الأحد، انتصارا على نظيره السعودي على ستاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل في العاصمة القطرية الدوحة.

ورغم الهجمات المتبادلة بين الجانبين فإن التعادل السلبي خيّم على مجريات الشوط الأول.

وانتظر البحرينيون حتى الدقيقة الـ69 لافتتاح النتيجة بفضل مهاجمه محمد الرميحي، الذي حوّل كرة عرضية أرضية بطريقة رائعة إلى الشباك السعودية.

وهذه المباراة رقم “19” في تاريخ المواجهات التي جمعت بين المنتخبين في بطولات كأس الخليج، بواقع 10 انتصارات للسعودية مقابل 5 للبحرين، فيما خيّم التعادل بينهما في أربع مناسبات.

وفشل “الأخضر” السعودي في التتويج بلقبه الخليجي للمرة الرابعة في تاريخه، والأولى منذ 16 عاماً عندما فاز بلقب نسخة 2003.

وتُقام “كأس الخليج” مرةً كل عامين في دول الخليج العربية، وأقيمت أول نسخة منها في عام 1970 بمملكة البحرين.

وتُعد الكويت صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة الخليجية بواقع 10 ألقاب، مقابل 3 لكل من قطر والسعودية والعراق، في حين ظفرت عُمان والإمارات باللقب في مناسبتين، فيما سجلت البحرين حضورها ضمن سجل الأبطال بلقب أول.