إعلامي سعودي يتطاول على والد أمير قطر بعد فوز المنتخب السعودي.. وهذا ما قاله

تسبب الصحافي والإعلامي السعودي المقرب من الديوان الملكي عضوان الأحمري، في غضب النشطاء القطريين على تويتر بعد تطاوله على أمير قطر الوالد الشيخ خليفة بن حمد ورئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم، في تغريدة أبدى فيها شماتته بهزيمة المتتخب القطري أمام السعودية.

وبأسلوب غير لائق حوى انتقاصا من القيادة القطرية علق “الأحمري” على فوز المنتخب السعودي على نظيره القطري والصعود لنهائي كاس الخليج في الدوحة بقوله:”كنت أتمناها “هدفين” للأخضر على وزن “الحمدين” وهدف لكل حمد ألف مبروك للصقور الخضر”

كنت أتمناها "هدفين" للأخضر على وزن "الحمدين"… وهدف لكل حمد …



ألف مبروك للصقور الخضر#السعوديه_قطر_خليجي24 #قطر_السعوديه pic.twitter.com/M8OdI6GmBk — عضوان الأحمري (@Adhwan) December 5, 2019

التغريدة التي لاقت استنكارا واسعا ورفضا حتى من السعوديين أنفسهم الذين عابوا عليه استخدام هذه اللغة الصبيانية وإقحام الرياضة بالسياسة.

تقدر تبارك بدون ماتحشر السياسيه بطي*ز كل شيء اقرفتونا — Inde (@notmeyah) December 5, 2019

مباراة كرة قدم لا تعطيها اكثر مما تستحق …. مبرووووووك 💚 — Fayez Al-Mutairi🇸🇦 (@mutairifh) December 5, 2019

وأحرجه ناشط سعودي بقوله:”لا زال الشعب القطري عزيز علي قلوبنا دعوة السياسه لا أهلها”

لا زال الشعب القطري عزيز علي قلوبنا دعوة السياسه لا أهلها — خالد (@mahrkhald) December 5, 2019

وكتب آخر:” اتمنى ان تكون ساحه الرياضه خاليه من السياسه ؛ على الاقل امام الغير مهتمين بالاحداث السياسيه”

اشكر حماسك الوطني استاذ عضوان … و لكن اتمنى ان تكون ساحه الرياضه خاليه من السياسه ؛ على الاقل امام الغير مهتمين بالاحداث السياسيه . و شكرا — فارس محمد… (@freesy44) December 5, 2019

وفي فوز صعب جدا تأهل المنتخب السعودي إلى نهائي كأس الخليج لكرة القدم “خليجي 24″، بهدف وحيد أحرزه في شباك نظيره القطري من غلطة لحارس العنابي، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس في الدور نصف النهائي للبطولة.

ويدين المنتخب السعودي بالفضل في الفوز لنجمه عبد الله الحمدان الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 28 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز حجز منتخب السعودية مقعده في الدور النهائي لمواجهة منتخب البحرين فى المباراة النهائية المحدد لها الأحد المقبل باستاد خليفة الدولى.

يشار إلى أن مباراة السعودية ضد قطر اليوم حملت رقم 22 فى تاريخ مواجهات السعودية وقطر ببطولة كأس الخليج.