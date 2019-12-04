جريمة بشعة تهزّ السعودية .. اغتصاب وحرق طالبة من قِبَل 4 أشخاص أحدُهم نجل مسؤول يرتبط بالأسرة الحاكمة!

تسود موقع “تويتر” ضجة واسعة وغضبٌ كبيرٌ بين السعوديين في أعقاب الكشف عن تفاصيل مروّعة لوفاة طالبة ودخول أختها في غيبوبة بعد تعرّضهما لإغتصاب وحرق في مدينة جازان السعودية.

وتعود تفاصيل الحادثة التي تناولها الإعلام السعودي على أنها “حريق عادي” الى الأسبوع الماضي.

لكنّ الجديد هو تصدّر هاشتاغ موقع “تويتر” يحمل اسم الفتاة المتوفية وتدعى “بشرى محجب”، إذ كشف مغرّدون تفاصيل صادمة ومعلومات مفاجئة عن ما جرى.

وتفيد الروايات التي تم نشرها عبر هاشتاغ [#بشرا_محجب]، أن “بشرى” وشقيقتها وقعتا ضحية “غدر” صديقة لهما، إذ خرجتا معها لأداء اختبار، لكنّها أخذتهما إلى منزل فيه أربعة شبان، إذ جرى اغتصاب الأختين ثمّ حرقهما، فماتت “بشرى” واصيبت شقيقتها، وهي ترقد في غيبوبة بأحد المستشفيات.وفق ما يُتداول

وتفصيلاً، فإنّ السائق كان خال الفتاة التي استدرجت “بشرى واختها الى الشقة، وهناك حضر 3 شبان إضافة إلى خال الفتاة، واغتصبوا الفتاتين، فنزفت “بشرى” وأغمي عليها، ولاعتقادهم أنّها ماتت، احضروا ماء نار وقاموا بإحراقها وأختها، لتضليل التحقيق وإظهار أن سبب الوفاة جرّاء الحريق.

#BushraMuhajjab #بشرا_محجب

هاشتاق غاضب عن اختين ضحايا غدر ( صديقة )

إغتصاب الاخت الاولى ثم حرقها حتى ماتت، كذلك أختها الثانية تم اغتصابها وهي ترقد في غيبوبة الآن 💔

– الغرض من النشر إنساني

نتمنى من كل ام و أب يسأل ويتفحص عن خلفية اصدقاء أبنائهم وبناتهم pic.twitter.com/vjyCCRQ0Cj — هيئة المشاهير (@almobark_) December 4, 2019

وتأكيداً للواقعة، فإنّ صحيفة “سبق” ذكرت في خبرٍ لها، الأربعاء، أنّ النيابة العامة بمنطقة جازان تحقق في “وفاة طالبة في ظروف غامضة الأسبوع الماضي، بعد خروجها من بيت أسرتها لأداء اختبار مع أخرى”.

ووفقاً للصحيفة: “كشفت المعلومات أن الجهات الأمنية أبلغت إحدى الأسر بالمنطقة بوجود جثة ابنتهم في المستشفى، وفوجئت الأسرة بالعثور عليها محترقة”.

وذكرت “سبق” أن معلومات أشارت إلى صدور تقرير مبدئي حول الحادثة بوفاتها متأثرة بحريق اندلع في شقة، وتولّت النيابة العامة ملف التحقيق في القضية واستكمال التحقيقات.

وكشفت المعلومات أنه أوقف أشخاص على ذمة التحقيق في وفاة الفتاة التي لقيت مصرعها محترقة، وينتظر أن يكشف الطب الشرعي تفاصيل الوفاة، ويأتي ذلك فيما تتواصل الشائعات وتضارب المعلومات عن سيناريو القضية، وينتظر أن تحسمها تحقيقات النيابة.بحسب الصحيفة

ولم تذكر الصحيفة أن شقيقة “بشرى” هي الأخرى في حالة غيبوبة –كما جاء في رواية المغرّدين-.

وأشار مغرّدون إلى أنّ أحد مغتصبي الفتاتين ابن مسؤول كبير ونافذ في السعودية، ويرتبط بالأسرة المالكة؛ ولهذا يجري وأد القضية والتستر عليه، رغم ضجة الرأي العام السعودي ووضوح القضية، لافتين إلى أنّه تم تهريبه وتسفيره لأمريكا.

اغتصب بشرى و اختها حرقها ثم سافر لأمريكا لإكمال حياته القذره #BushraMuhajjab

احفظوا وجه هذا المجرم القاتل المغتصب pic.twitter.com/gDGo7mvJHj — ♀الهانّم أيّلا 🌐 (@aiia_3) December 4, 2019

https://twitter.com/iSu1e/status/1202319339128598530

بما أن احد المجرمين تم تهريبه وتسفيره لأمريكا ،، فكلكم فاهمين ايش راح يصير

اللي راح يصير انه بنرفع التاق ولكن بمطالبات باللغة الإنجليزية حتى توصل جريمته للمسؤولين هناك! وحينها فقط

(جنت على نفسها براقِش)



مغتصِب يال العار!

يدًا بيد للعدالة بشرى🤝

#BushraMuhajjab — أجاثا (@neclix) December 4, 2019

وذكر مغردون أن السلطات السعودية حجبت هاشتاغ [#بشرا_محجب] باللغة العربية من “تويتر” حتّى لا تنتشر الفضيحة، ما اضطرهم الى تدشين هاشتاغ باللغة الإنجليزية [#BushraMuhajjab]، فيما أكدت إحدى الناشطات على إثارة القضية تلقيها تهديدات بسبب نشرها لتفاصيل الجريمة البشعة.

تحدثت عن قضايا عديدة

ولم أجد الهجوم والتهديدات إلا حين تحدثت عن قصة بشرى وجريمة مقتلها الشنيعة.

ورفعت تاقات عديدة الهدف منها نشر الحقيقة ورد الحق لأصحابه ولم تحجب إلا تاقات بشرى، مالمفسر والمبرر وراء هذه التصرفات؟

لهذه الدرجة وصل الفساد في التستر على المجرمين؟#BushraMuhajjab — أجاثا (@neclix) December 4, 2019

تصلنا بعض المضايقات والتهديدات بسبب قضية بشرى، هل سيتم أذيتي أنا وجميع من تحدثوا عن قضية بشرى؟ ومن المسؤولين عن هذه المضايقة وما التي تدُل عليه هذه المضايقات؟

هل يمكنني العيش بأمان، حيث أنني لم أفعل شيئًا إلا تصعيد قصة بشرى.

من المجرم أنا ام من اغتصبوها ؟

#BushraMuhajjab1 — أجاثا (@neclix) December 4, 2019

وطالب مغرّدون سعوديون بكشف الحقيقة، وعدم التستر على القتلة.

#BushraMuhajjab

العار خالد فيصل هادي مدخلي

لا تخليها توقف عندك انشر تؤجر pic.twitter.com/82e1nPD2ce — الموديل كاتولينا♀1114 (@1i11i1_) December 4, 2019

من الأشياء المرعبة بتويتر قضية #اسراء_الغريب و #بشرا_محجب

عرفنا عن قتلهن عن طريق صديقاتهن اللي رفضوا السكوت ونشروا الأخبار بتويتر، وبعد تفاعل المغردين لعدة أيام وبين مطالبين بالتحقيق ومكذبين للقصص واعتبارها من "كذب النسويات" ومستحيل تحصل، تظهر فجأة أخبار رسمية تؤكد الحادثة!💔😔 https://t.co/ldatLOvovP — Meriam Al Sultan سا(حرة) (@AlSultan_Meriam) December 4, 2019

طبعاً كالعادة كل شوي وحدة تموت وعادي عندهم يقفلون القضية و يتسترون عليها لمتى راح نسكت وأحنا كل يوم نصحى على خبر بنت أنقتلت أو أغتصبت لازم يسوون حد للمهزلة اللي قاعدة تتم بمجتمعنا متى نسمع بقانون يوفر الحماية الكاملة للمرأة من القتل …يكفي خلاص #BushraMuhajjab #بشرا_محجب — ً (@glmsv1) December 4, 2019

#بشرا_محجب

وين المسوخ عديمي الانسانيه اللي يقولو افلام هنديه من تأليف النسويات ، الله يلعن المجرمين مره ويلعنكم الف مره لانكم عثره ف طريق الحق ناقصين عقل وتهاجموا اللي يظهر الحق ويطالب بالعداله وتحاولوا تخرسوه ي شياطين الانس مافيكم خير وجودكم مجرد عاله وخطر ع المظلومين https://t.co/pwRQnlwRt7 — ع.. 👛MBS🦉 (@effaatt92) December 4, 2019

استرو عليه لو سمحتو

+طبعًا الي قدامكم هذا ارتكب حاجه شنيعه بحق بنت كانت اكبر أمنياتها انها تتدخل الجامعه بس هذا أنهى حلمها وقىلها و انهى فرحت عائلتها ببنتهم سرق أغلى ما يملكون عشان شهوته طبعًا زي ما تعرفو ابوه رئيس نادي وعشان كذا قدر ينفذ من الإجراءات القانونية #بشرا_محجب pic.twitter.com/rLNF6MmRIa — هذا المستخدم حساس جداً. (@qnvd7i) December 4, 2019