“شاهد” أنصار حزب الله وأمل أصيبوا بالجنون.. حرقوا الخيام وأطلقوا الرصاص ورشقوا رجال الجيش بالحجارة!

شهدت مدن لبنانية، الليلة الماضية، اشتباكات عنيفة بين أنصار رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، وحركتي حزب الله وأمل الشيعيتين تطورت إلى إطلاق نار في بيروت. حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للأنباء وكذلك فيديوهات جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر تسجيل فيديو بثته محطة تلفزيون LBCI اللبنانية إطلاقاً كثيفاً للنيران في محيط جسر الكولا ببيروت، ولم يعرف بعد مصدر إطلاق النار، كما لم ترد تقارير عن سقوط مصابين.

كما أظهر الفيديو عناصر الجيش والشرطة وهم يتعرضون للرشق بالحجارة من قبل العناصر المنفلتة التي حاولت إثارة فتنة طائفية في بيروت.

عشرات من شباب "شياح غبيري والثورة على…." يهاجمون 4 من عناصر الجيش وقوى الأمن بالحجارة محاولين قتلهم في وسط بيروت ليل أمس..

عموما #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/hmUUSIeaJk — Omar Harkous (@oharkous) November 25, 2019

وبالإضافة إلى المناوشات بمنطقة قصقص (غربي بيروت)، ذكرت مراسلة «الأناضول» أن المئات استقلوا دراجات نارية حاملين أعلام «حزب الله» و«أمل»، اقتربوا من ساحتي الشهداء ورياض الصلح (وسط بيروت)، ورددوا هتافات مذهبية «شيعة.. شيعة»، و«الله ونصرالله»، إضافة إلى الهتافات الاستفزازية التي استحضرت اجتياح بيروت في 7 ايار 2007، حيث هتفوا “الشعب يريد 7 أيار”.

غزاة وكأنهم من مجاهل التاريخ يريدون الانتقام من بيروت وحضارة اللبنانيين.. هؤلاء الفرس يستعملون الشيعة كوقود لمشروعهم الإرهابي.#لبنان__ينتفض #لبنان_يثور pic.twitter.com/urzdtDhuuQ — طوني بولس (@TonyBouloss) November 25, 2019

وقد شكّل الجيش حاجزاً بشرياً لإبعاد تلك العناصر عن ساحة اعتصام المحتجين، كما وصلت قوات مكافحة الشغب إلى المكان للفصل بين الجانبين.

حسبي اللة و نعم الوكيل في حزب اللة الذي لا يعرف سوي الخراب و الدمار #لبنان__ينتفض pic.twitter.com/urYOyF8YQC — DTariqan (@Dima_Tariqan) November 25, 2019

إذ ناشد «تيار المستقبل»، في بيان، أنصاره عدم المشاركة في أي تحركات احتجاجية والانسحاب من أي تجمعات شعبية، وطالب بالتعاون مع الجيش والقوى الأمنية لتكريس التهدئة وضبط الأمن وتنفيس كل احتقان.

أنصار حركة «أمل» أشعلوا النيران بخيام معتصمين

فيما ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن أنصار «حزب الله» و«أمل» أزالوا خياماً للمحتجين بمدينة صور في جنوب البلاد وأشعلوا فيها النيران، ما دفع قوات الأمن للتدخل وإطلاق النار في الهواء، فيما يعمد الجيش اللبناني إلى الفصل بين المحتجين ومناصري الحزب والحركة.

مناصرو ميليشيا حزب الله يقتحمون ساحة العلم في مدينة #صور ويحرقون خيام المحتجين ويعتدون عليهم #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/M094TXfpO9 — Fatima Eid (@Fatima_Eid9) November 25, 2019

حرق خيم المعتصمين في منطقة صور #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/eEiES6BOEY — Assaad Thebian (@Beirutiyat) November 25, 2019

وليلة الأحد/الإثنين، نشبت مواجهات في ساحة رياض الصلح وجسر الرينغ، وسط بيروت، بين أنصار «حزب الله» و«أمل»، أسفرت عن إصابة 10 أشخاص بجروح، قبل أن تسيطر القوى الأمنية على الموقف، وفق المديرية العامة للدفاع المدني.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها أنصار لـ«حزب الله» و«أمل» المتظاهرين، حيث هاجموا خيام المعتصمين في ساحتي رياض الصلح والشهداء وسط بيروت الشهر الماضي.

ويتمتع «حزب الله» و«أمل» بدور مؤثر في الحكومة الائتلافية التي يقودها الحريري الذي استقال في 29 أكتوبر/تشرين الأول عقب اندلاع الاحتجاجات.

شهر ونصف من الاحتجاجات

وانفجرت الاحتجاجات التي تجتاح لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول نتيجة استياء عميق تجاه النخبة الحاكمة التي يقول المحتجون إنها غارقة في الفساد والسبب في دفع البلاد نحو أزمة اقتصادية.

ويتمسك المحتجون بمطلب رحيل الطبقة السياسية بلا استثناء، لاتهامها بالفساد ونهب الأموال العامة.

إذ يواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عاميْ 1975 و1990.



