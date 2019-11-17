الإمارات تستفز العُمانيين في بطولة رياضية بالشارقة وتهين علم السلطنة ونشيدها الوطني.. حساب عُماني شهير كشف التفاصيل

كشف حساب عُماني شهير بموقع التواصل تويتر، تفاصيل خطيرة عن تعمد اللجنة الإماراتية المنظمة لبطولة الشارقة للكاراتيه إهانة اللاعبين العُمانيين المشاركين بالبطولة والتعنت معهم بسبب موقف حكام الإمارات من السلطنة وسياسة الحياد.

وأكد حساب “الشاهين” العُماني في سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن) أن القائمين على البطولة تعمدوا تأخير تسجيل اللاعبين العمانيين المشاركين على نفقتهم الخاصة ثم الاعتذار عن تسجيلهم.

🦅 خاص وحصري 🦅

إليكم ما حدث في بطولة الشارقة للكاراتيه الاسبوع الماضي بالنسبة للعمانيين المشاركين خاصة الناشئين

و للمتابع حق التقصي والتأكد والتيقن و المقارنة

1- كافة اللاعبين المشاركين في البطولة بإسم الكيان الكونفدرالي 🇦🇪 تم استجلابهم من مصر 🇪🇬 لتمثيل الإمارات بشكل مؤقت pic.twitter.com/CNG98KhGx6 — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) November 17, 2019

وأضاف أن كافة اللاعبين المشاركين في البطولة بإسم الكيان الكونفدرالي تم استجلابهم من مصر لتمثيل الإمارات بشكل مؤقت، فضلا عن أن طاقم التحكيم أيضا تم جلبه من مصر (دون أسباب واضحة) بالإضافة لحكام من جمهورية جورجيا تم إثبات قبولهم للرشوة لأجل التلاعب بالاوزان والفئات لصالح الإمارات.

٢- طاقم التحكيم أيضا تم جلبه من مصر 🇪🇬 (دون أسباب واضحة) بالإضافة لحكام من جمهورية 🇬🇪 جورجيا تم إثبات قبولهم للرشوة لأجل التلاعب بالاوزان والفئات لصالح 🇦🇪

٣- تعمد تأخير تسجيل اللاعبين العمانيين المشاركين على نفقتهم الخاصة ( من ١٠ صباحاً الى ١١٤٥ ليلاً) ثم الاعتذار عن تسجيلهم — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) November 17, 2019

وأوضح حساب الشاهين العماني أنه تم تسجيل اللاعبين العمانيين المستقلين بعد تهديدهم برفع شكوى رسمية للاتحاد الدولي.

٤- موافقة الخنانير لتسجيل اللاعبين العمانيين المستقلين بعد تهديدهم برفع شكوى رسمية للاتحاد الدولي

٥– عدم عرض علم السلطنة والنشيد السلطاني للأوائل من مختلف الفئات بحجة (عطل فني) في حين تم عرض إعلام جميع الدول الفائزة بالمراكز الاولى وتشغيل نشيدها الوطني — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) November 17, 2019

وتابع أن المنظمين تعمدوا عدم عرض علم السلطنة والنشيد السلطاني للأوائل من مختلف الفئات بحجة (عطل فني) في حين تم عرض أعلام جميع الدول الفائزة بالمراكز الاولى وتشغيل نشيدها الوطني.

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وتنتهج الإمارات منذ الأزمة الخليجية سياسة عدائية غير معلنة ضد سلطنة عُمان بسبب موقفها من حصار قطر وحرب اليمن، حيث آثرت مسقط سياسة الحياد وهو ما أغضب عيال زايد كثيرا فأطلقوا أبواقهم لتشويه السلطنة قدر المستطاع وفق حزمة أكاذيب وشائعات مغرضة.