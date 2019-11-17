الإمارات تستفز العُمانيين في بطولة رياضية بالشارقة وتهين علم السلطنة ونشيدها الوطني.. حساب عُماني شهير كشف التفاصيل

كشف حساب عُماني شهير بموقع التواصل تويتر، تفاصيل خطيرة عن تعمد اللجنة الإماراتية المنظمة لبطولة الشارقة للكاراتيه إهانة اللاعبين العُمانيين المشاركين بالبطولة والتعنت معهم بسبب موقف حكام الإمارات من السلطنة وسياسة الحياد.
وأكد حساب “الشاهين” العُماني في سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن) أن القائمين على البطولة تعمدوا تأخير تسجيل اللاعبين العمانيين المشاركين على نفقتهم الخاصة ثم الاعتذار عن تسجيلهم.
وأضاف أن كافة اللاعبين المشاركين في البطولة بإسم الكيان الكونفدرالي تم استجلابهم من مصر لتمثيل الإمارات بشكل مؤقت، فضلا عن أن طاقم التحكيم أيضا تم جلبه من مصر (دون أسباب واضحة) بالإضافة لحكام من جمهورية جورجيا تم إثبات قبولهم للرشوة لأجل التلاعب بالاوزان والفئات لصالح الإمارات.
وأوضح حساب الشاهين العماني أنه تم تسجيل اللاعبين العمانيين المستقلين بعد تهديدهم برفع شكوى رسمية للاتحاد الدولي.
وتابع أن المنظمين تعمدوا عدم عرض علم السلطنة والنشيد السلطاني للأوائل من مختلف الفئات بحجة (عطل فني) في حين تم عرض أعلام جميع الدول الفائزة بالمراكز الاولى وتشغيل نشيدها الوطني.
أقرأ أيضاً: “فاضِح” المسيئين لعُمان يُعرّي صحيفة “شيطان العرب” بردّ ناري بعد اكاذيبها الخبيثة عن السلطنة وصحة السلطان
وتنتهج الإمارات منذ الأزمة الخليجية سياسة عدائية غير معلنة ضد سلطنة عُمان بسبب موقفها من حصار قطر وحرب اليمن، حيث آثرت مسقط سياسة الحياد وهو ما أغضب عيال زايد كثيرا فأطلقوا أبواقهم لتشويه السلطنة قدر المستطاع وفق حزمة أكاذيب وشائعات مغرضة.