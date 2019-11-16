“شاهد” راغب علامة يسقط من أعين اللبنانيين بعد مطالبته بـ”ابن سلمان” ومنشاره في ثورة لبنان!

عرّض الفنان اللبناني راغب علامة نفسه لموجة انتقادات حادة بعد تصريح “سياسي” أطلقه خلال حفل فني أقامه ضمن حفلات موسم الرياض الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه في السعودية.

وقال إن لبنان الآن “يعيش ثورة كبيرة وضخمة ضد الفساد”.

وأضاف قائلاً “نتمنى أن يكون عندنا في لبنان شخصية مثل الأمير محمد بن سلمان”.

راغب علامة : لبنان يحتاج لشخص مثل #محمد_بن_سلمان

يضع الفاسدين في السجن ويكونو عبرة لمن اعتبر ..

pic.twitter.com/XFRgRshkH2 — هيئة المشاهير (@AlmobarkNadiia) November 16, 2019

وعلّق المذيع اللبناني بقناة “الجزيرة” جلال شهدا على تصريح راغب علامة قائلاً:” في مثل شعبي يقول: يلي استحوا ماتوا “.

في مثل شعبي يقول: يلي استحوا ماتوا #راغب_علامة_في_الرياض يريد حدًا "مثل الامير #محمد_بن_سلمان لمكافحة الفساد في #لبنان" pic.twitter.com/GrZ0CT8nrI — Jalal Chahda جلال شهدا (@ChahdaJalal) November 16, 2019

في حين قالت المذيعة اللبنانية بقناة “الجزيرة” غادة عويس: ” يا ضيعانك يا راغب علامة. ما الذي يجبرك على الإدلاء برأي سياسي؟ اكتفِ بالغناء يا صديقي! اكتفِ بالغناء! ودعك من السياسيين خاصة الذين يستخدمون المنشار !!”.

يه يه يه يا ضيعانك يا @raghebalama

ما الذي يجبرك على الإدلاء برأي سياسي؟ اكتفِ بالغناء يا صديقي! اكتفِ بالغناء! ودعك من السياسيين خاصة الذين يستخدمون المنشار !! pic.twitter.com/9LTdFJVcJD — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) November 16, 2019

ورآى مغرّدون لبنانيون أن راغب علامة “متزلف تحت أقدام الملوك والأمراء، وانّ ثمنه “ثمن ناقة”، متهمينه بأنّه “فاقد الكرامة والشرف والشهامة والرجولة”.

#راغب_علامة_في_الرياض متزلف تحت أقدام الملوك والأمراء ثمنك ثمن ناقة فاقد الكرامة والشرف والشهامة والرجولة https://t.co/j1jW6k0mev — souhaila صليبنا انتصر🙏🇱🇧 (@sisi6226) November 16, 2019

هكذا تكون الحقارة. التزلف لقاتل الاطفال في اليمن ومثير الفتن في سوريا ولبنان. كرمال المصاري. #بلا_شرف #راغب_علامة_في_الرياض معجب بهيك ناس بيقتلو بالسيف على الظن فقط ومصدر للتكفريين وداعش. وبدك واحد متلو ببلدك..🤔 https://t.co/nkRZKKOiM0 — Rorito (@FrhtRorito) November 16, 2019

لما تخلط : أحمد موسى من #مصر + حسين الجسمي من #الامارات+ فجر السعيد من #الكويت ، يطلع لك راغب علامة!

العنوان الأصلي للنفاق والرخص ، المتسكع على أبواب السلاطين والمستبدين

نحب #لبنان وشعبها ، ونحتقر مهرج الأمراء راغب أصبح علامة https://t.co/Lesqgq2lQL — Gamal Eid (@gamaleid) November 16, 2019

وبدأت الاحتجاجات بلبنان، في 17 من الشهر الماضي؛ رفضا لمشروع حكومي لفرض ضرائب جديدة على المواطنين في موازنة 2020، ثم رفع المحتجون سقف مطالبهم.

وتتواصل الاحتجاجات في عدد من مناطق لبنان، رغم التوافق المبدئي على تسمية رئيس جديد للحكومة.

والخميس، تم تزكية وزير المالية السابق محمد الصفدي، لمنصب رئيس الوزراء، خلال اجتماع عقد بين رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، وممثلين عن “حزب الله” و”حركة أمل”، دون معرفة شكل الحكومة المقبلة.

ومن المرتقب أن يدعو الرئيس ميشال عون، إلى استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس الحكومة المقبل، ليتم تكليفه فيما بعد بتشكيل الحكومة.

وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في لبنان التي تتصاعد منذ مدة، حيث فرضت المصارف قيودا على التحويلات للخارج، وعلى سحب الأموال بالدولار الأمريكي.

وأجبرت الاحتجاجات المستمرة الحريري، في 29 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على تقديم استقالة حكومته، لتتحول إلى حكومة تصريف أعمال، لكن المحتجين يواصلون تحركاتهم للضغط من أجل تنفيذ بقية مطالبهم.

ومن بين المطالب، تسريع عملية تشكيل حكومة تكنوقراط، وإجراء انتخابات مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين داخل السلطة، إضافة إلى رحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يرون أنها فاسدة وتفتقر إلى الكفاءة.