“التائهون في الأرض” ينشرون الاكاذيب حول سلطنة عُمان.. وشرطة السلطنة تكشف الحقيقة وتفند خزعبلاتهم

قالت شرطة سلطنة عمان إنها لاحظت ما نشرته إحدى الصحف الصادرة باللغة الإنجليزية في إحدى الدول المجاورة عن بعض التغيير في شروط تأشيرات الدخول إلى السلطنة.

وأكدت الشرطة اليوم الخميس، عبر منشور لها في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن التسهيلات المعمول بها في إصدار التأشيرات كما هي، مشيرة إلى أنه يمكن للراغبين في زيارة السلطنة الحصول على التأشيرات الإلكترونية أو عن طريق محطاتها في كافة منافذ السلطنة.

توضيح فيما يتعلق بما نشرته بعض الصحف الأجنبية في إحدى الدول المجاورة مقالًا حول تأشيرات الدخول للسلطنة…#شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/MBRFhCVs3m — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) November 14, 2019

وذكرت الشرطة بأنه يمكن للراغبين في زيارة السلطنة الإطلاع على الإجراءات والشروط من خلال زيارتهم للموقع الإلكتروني.

وفي وقت سابق، نشرت صحيفة “الخليج تايمز” الناطقة باللغة الإنجليزية مقالا قالت فيه إنه سيتعين على سكان دولة الإمارات المتجهين إلى عمان لقضاء عطلة نهاية الأسبوع أن يخططوا لرحلتهم مقدما، لأنهم سيحتاجون إلى تأشيرة دخول إلكترونية.

وأوضحت الصحيفة أنه يمكن الحصول على التأشيرات الإلكترونية عبر الإنترنت، وقد يستغرق الأمر 4 أيام لمعالجتها.

ولم تكن هذه المرة الاولى التي يحاول فيها “التائهون في الأرض”، إثارة الشائعات حول سلطنة عمان، فقد دأب الكاتب الاماراتي حمد المزروعي على التطاول على سلطنة عمان والتحريض على موسم السياحة في صلالة، في محاولة منه ومن مشغليه أن يضرب هذا الموسم الذي تشهده المحافظة كل عام.

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وقال المزروعي في تغريدة رصدتها “وطن”، ( الصيف هذا تبين ان اكثر المدن اعتداء واطلاق نار على السياح هي صلاله واسطنبول).

يشار إلى أن القذر “المزروعي” دائم التطاول والإساءة إلى كيانات دول الخليج، وأعراض نسائهم، من خلال تغريداتٍ لا أخلاقية ينشرها عبر حسابه في “تويتر”.

كما يقود “المزروعي” حملات منظّمة في وسائل التواصل الاجتماعي ضد الثورات العربية، ويدعم التطبيع مع “إسرائيل”، ويهاجم قطر وتركيا والكويت وسلطنة عُمان ودولاً أخرى، ولا يهدأ حسابه من الإساءة إلى الدين الإسلامي والعلماء.