تظاهرات العراق “حمام دم” كبير وإصرار على إسقاط النظام: “قضيتنا ليست استبدال الحمار بالبغل بل إلغاء حظيرة البهائم برمتها”

أكد مصدران طبيان في العراق اليوم أن حصيلة قتلى الاحتجاجات خلال الساعات الـ24 الماضية، ارتفعت إلى 8 أشخاص، فضلاً عن سقوط عشرات الجرحى.

وكانت قوات مكافحة الشغب قد فضّت بالقوة، احتجاج المتظاهرين بجسور العاصمة بغداد المؤدية الى المنطقة الخضراء، وهو ما أوقع قتلى وجرحى.

#العراق .. ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات خلال 24 ساعة #فلسطين .. إصابة 16 فلسطينيًا على الأقل بجروح واختناق بالغاز السام

تقرير أممي يكشف أن دولا أعضاء في الأمم المتحدة خرقت منظومة حظر الأسلحة المفروضة على #ليبيا

https://t.co/AZy3Rbll6C — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) November 10, 2019

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر طبي في بغداد -لم تذكر اسمه- قوله إن 7 أشخاص قُتلوا وأصيب 90 آخرون في العاصمة العراقية.

وفي محافظة البصرة (جنوب)، أفاد مصدر طبي آخر للوكالة، بأن أحد جرحى الاحتجاجات توفي متأثراً بإصابة تعرَّض لها قبل أيام في ميناء أم قصر.

وتمكنت قوات الأمن العراقية، أمس السبت، من صدّ المتظاهرين واستعادة السيطرة على ثلاثة جسور في بغداد، كان يتظاهر بها المحتجون.

ورغم أن الأعداد الكبيرة من المتظاهرين تتجمع في ساحة التحرير المركزية للاحتجاجات المطالبة بـ «إسقاط النظام»، فإن المواجهات تدور منذ أيام عدة، على أربعة من 12 جسراً في بغداد.

وتقدَّم المتظاهرون أولاً باتجاه جسر الجمهورية، الذي يصل بين «ساحة التحرير» والمنطقة الخضراء التي تضم مقار حكومية، ورفعت القوات الأمنية على الجسر ثلاثة حواجز أسمنتية، يقف المتظاهرون عند أولها.

الناصرية قبل قليل …



توافد الطلاب امام مديرية تربية ذي قار ومكافحة الشغب تحاول تفريق المتظاهرين .#العراق_ينتفض pic.twitter.com/WLMxQqQ5Cg — Mustafa Hamid 🇮🇶 (@Mustafamoi) November 10, 2019

وبعد ذلك، تقدَّم متظاهرون آخرون باتجاه جسور السنك والأحرار والشهداء الموازية لجسر الجمهورية شمالاً.

وشهدت تلك الجسور الثلاثة ليلاً مواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية التي صدَّتهم، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

انشروا هذا الفديو حتى يرى العالم بام عينيه كيف يتعامل الحشد الفارسي المجوسي مع ابناء العراق المتظاهرين ، حتى يعرفون وحشية الحكومة العراقية والمسؤولين الذين اصبحوا خدم لا إيران، بهذه الوحشية ، pic.twitter.com/NclEZfLEDZ — تركي آلشـمـري (@tr28000ki) November 10, 2019

وأطلقت القوات العراقية قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين المتجمهرين في شارع الرشيد بوسط العاصمة.

وشهدت الاحتجاجات، التي انطلقت في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعمال عنف دامية أسفرت عن مقتل نحو 300 شخص، غالبيتهم من المتظاهرين المطالبين بـ «إسقاط النظام».

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد العراق موجات احتجاجية مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة النطاق خلفت 285 قتيلاً على الأقل، فضلاً عن نحو 13 ألف مصاب، غالبيتهم من المتظاهرين، حسب إحصائية أعدتها وكالة الأناضول استناداً إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان العراقية (رسمية تابعة للبرلمان) ومصادر طبية.

والمتظاهرون الذين خرجوا في البداية للمطالبة بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل، يصرون الآن على رحيل الحكومة والنخبة السياسية «الفاسدة»، وهو ما يرفضه رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، الذي يطالب بتقديم بديل قبل تقديم استقالة حكومته.

كما يندد كثير من المتظاهرين بنفوذ إيران المتزايد في البلاد ودعمها الفصائل المسلحة والأحزاب النافذة التي تتحكم في مقدرات البلد منذ سنوات طويلة.