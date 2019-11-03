“شاهد” سعودية تُبشر مواطنيها بافتتاح أول “نايت كلوب” في جدة وتنشر فيديو من الداخل: “قولوا ما شاء الله”

سادت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية موجة غضب واسعة، بعد تداول مقطع مصور لفتاة سعودية متبرجة تبشر مواطنيها بافتتاح أول “نايت كلوب” في جدة.

الفتاة السعودية التي عرفت نفسها بـ”خديجة” ظهرت في المقطع المصور كاشفة عن شعرها وهي تصور المكان من الخارج وتكشف عن موقعه وتقول:”قبل أعمار اسكواير مقابل محمود سعيد هذا هو المدخل ماشاء الله تبارك الله وغدا الافتتاح ونتشرف بحضوركم”

بشرى ساره لأهالي جده افتتاح أول نايت كلب(night club) ….



ودام افتتاحك ياوطن 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🤣💃🤣 pic.twitter.com/ZPb6rQfls6 — ترامب القرني (@Tramb_Al_garine) November 3, 2019

كما نشرت خديجة فيديو من داخل النايت كلوب أظهر تشطيبات فاخرة ومنصة للرقص والغناء مزودة بأحدث أجهزة الصوت.

بشرى ساره لأهالي جده افتتاح أول نايت كلب(night club) ….

ودام افتتاحك ياوطن 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🤣🤣🤣 https://t.co/cb0lAIt6Zd pic.twitter.com/uMr1hvSIxA — ترامب القرني (@Tramb_Al_garine) November 3, 2019

ويرى هؤلاء الناشطون أيضا أن توسيع صلاحيات ونشاطات هيئة الترفيه “أسهم في تحويل السعودية إلى مرتع للتجاوزات والانفلات الأخلاقي”، حسب رأيهم.

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وفي محاولته للتغيير بالمملكة، فرض محمد بن سلمان منذ توليه ولاية العهد، في يونيو 2017، حالة جديدة غير مسبوقة في مجتمع بلاده؛ تجسّدت في انفتاح هائل بمجالات الموسيقى والغناء والمرأة، في حين قيّد من جانب آخر، الأصوات الرافضة لهذا الانفتاح.

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ودعم بن سلمان سلسلة قرارات تقضي بالتخلّي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة، وكذلك دخولهن ملاعب كرة القدم، فضلاً عن إقامة عرض للأزياء وافتتاح دور للسينما.