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بعد السماح بالعلاقات غير الشرعية في الفنادق.. ابن سلمان يسمح هذه المرة لفريق أجنبي مسيحي بزيارة المملكة

كتب وطن
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موجة غضب عارمة عمت مواقع التواصل في ، عقب نشر  قناة «فوكس نيوز»، تقريرا كشف عن سماح لأول مرة في تاريخها لفريق أجنبي مسيحي بزيارة المملكة بغرض السياحة.

ومن المنتظر أن تستقبل  السعودية أول رحلة لسياح مسيحيين مخصصة لزيارة مواقع أثرية تاريخية في إطار انفتاح المملكة على السياحة.

وقالت «فوكس» إنه مع تزايد انفتاح المملكة العربية السعودية على السياح ، بدأت شركة أسفار هذا الاسبوع في تقديم «أول جولة مسيحية على الإطلاق لمواقع نادرة»، إذ وعدت المشاركين بإلقاء نظرة عن قرب على موقع مثير يُعتقد أنه جبل سيناء الحقيقي، الجبل الذي نزلت فيه الوصايا العشر على النبي موسى.

وقررت السعودية، منح تأشيرات سياحية في أعقاب زيارة الوفد الثاني من القادة الإنجيليين من أميركا، الذي استضافه ولي العهد «» العام الماضي وفي وقت سابق من هذا العام وفق التقرير.

وفي هذا السياق قالت «روندا ساند»، صاحبة شركة السفر المقيمة في الولايات المتحدة: «الجو في السعودية يتغير.. إنهم يعملون بجد في تطوير البلاد قطاع السياحة».

وستمنح «ليفينج باسجز» مجموعة من 25 شخصًا هذا الأسبوع فرصة زيارة «كهوف  أرض مدين»، وسيقود  الرحلة «جول ريتشاردسون» مؤلف كتاب «جبل سيناء في شبه الجزيرة العربية: كشف الموقع الحقيقي».

وقال «ريتشاردسون» للقناة إن «هذا الموقع هو أهم موقع أثري في التاريخ الحديث، نحن ممتنون للغاية أن الحكومة السعودية سمحت لنا بزيارة المملكة لرؤية بعض كنوزها التاريخية»

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