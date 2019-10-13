ترامب والملك سلمان
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“شاهد” ترمب يُهزّيء الملك سلمان من جديد ويقلّد طريقة حديثه معه بالهاتف بأسلوب ساخر

كتب وطن
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جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إهانته للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

 

وسخر ترمب خلال كلمةٍ له أمام حشدٍ من أنصاره من الملك سلمان، وقلّد طريقة حديثه معه عبر الهاتف بأسلوب تهكميّ، أثار ضحكات انصار ترمب.

 

وقلّد ترمب إمام أنصاره لهجة الملك الذي تحدث معه هاتفيًا بعد اعترافه بالقدس عاصمة لاسرائيل.

https://twitter.com/ZaidBenjamin5/status/1183200534993309696

وأكد ترمب أنه تنصل من الإجابة على اتصالات هاتفية لقادة عرب بشتى الذرائع وبينهم هذا الملك قبل اعلان الاعتراف لكي لا يثنوه عن قراره.

https://twitter.com/ZaidBenjamin5/status/1183200534993309696

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسميا في ديسمبر عام 2017 اعتراف إدارته بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، في خطوة اثارت رفضاً فلسطينياً وانتقادات عربية ودولية وإسلامية.

 

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