“شاهد” سلطنة عمان توّجه “ضربة معلّم” لـ”التائهين في الأرض” .. والسرّ في “بيت العجائب”

وقّعت سلطنة عمان على وثائق إسناد مناقصة ترميم وتأهيل بيت العجائب في زنجبار، والذي يعتبر أحد أهم معالم التراث لحقبة الحكم العماني لزنجبار والذي بناه السلطان برغش بن سعيد بن سلطان الثالث عام 1883م.

كشف عن ذلك سالم المحروقي وكيل وزارة التراث والثقافة بسلطنة عمان.

التوقيع علي وثائق إسناد مناقصة ترميم وتاهيل "بيت العجائب " احد اهم معالم التراث وحقبة الحكم العماني لزنجبار pic.twitter.com/xQwF6uRAxy — salim (@salmahruqi) October 11, 2019

وقال “المحروقي” في تغريدةٍ ثانية ارفقها بصور للبيت: “بين عمان وزنجبار حكاية لا تنتهي”.

بين عمان وزنجبار حكاية لا تنتهي pic.twitter.com/XV8vmSB9Lw — salim (@salmahruqi) October 11, 2019

ويعتبر “بيت العجائب”بزنجبار أعجوبة زمانه وشاهد على امتداد الامبراطورية العمانية لشرق إفريقيا.

و”بيت العجائب” أحد 6 قصور بناها السلطان برغش في أنحاء مختلفة من الجزيرة، ويطل على البحر وتقع أمامه حدائق فروضاني التي كانت جزء منه في السابق.

لماذا سمي بـ”بيت العجائب”؟؟

سمي بـ”بيت العجائب” لأنه يتألف من ثلاث طبقات، وحينها كان البيت الوحيد الذي يتألف من ثلاث طبقات، كما كان أول مبنى تدخله الكهرباء في زنجبار، ويستعمل فيه مصعد، وبناه مهندسون بريطانيون.

وتم إدخال عناصر معمارية جديدة فيه، كالشرفات الأرضية الخارجية الواسعة المدعومة بأعمدة من الحديد، ذات السقوف العالية بشكل فريد.

كما يحتوي المبنى على فناء مركزي كبير، وتم نحت بعض الأبواب الداخلية للقصر بشكل جميل مع نقوش لآيات من القرآن الكريم، وتم استيراد الأرضيات الرخامية ومعظم الزينة الفضية من الداخل من أوروبا، وكان الباب الرئيسي واسعا جدا حتى يتمكن السلطان من ركوب الفيل عبره.

“قصر تشريفات وليس للسكن”

وبني ليكون قصر تشريفات فقط وليس للسكنى، ويتميز بشرفاته الواسعة، وقد بني فيه ممشى أو ممر علوي يوصل بينه وبين قصرين سلطانيين بالقرب منه هما بيت الساحل وبيت الحكم، مما يسمح لسيدات القصر بالسير بين هذه القصور دون أن يراهن الناس.

“أقصر حرب في التاريخ”

شهد هذا القصر عام 1896 أقصر حرب في التاريخ وتسمى الحرب الإنجليزية- الزنجبارية التي استمرت 38 دقيقة، وانتهت باستسلام السلطان خالد بن برغش وتدمير قصر بيت الحكم، وتخريب قصر بيت الساحل، وأجزاء من بيت العجائب.

إعادة إعمار

خلال إعادة الإعمار في عام 1897 تم دمج برج ساعة جديد في واجهة المبنى، لكن لم يتم إعادة بناء بيت الحكم، حيث تم تحويل موقعه إلى حديقة، وفي عام 1911 تم تحويله إلى مكاتب حكومية وكأمانة رئيسية للسلطات الحاكمة البريطانية.

في عام 2000م تم افتتاح متحف بيت العجائب، والذي تضمن على معارض دائمة حول جوانب من الثقافة السواحلية والزنجارية، بالإضافة إلى بيئة شرق إفريقيا، وأدوات الصيد السواحلية والسفن التقليدية، وصور سلاطين زنجبار وغيرهم من الناس البارزين في زنجبار، ولكن حاليا القصر مغلق، والمتحف تم نقله إلى مكان آخر.

واعتبر مغرّدون أنّ توقيع السلطنة على وثائق ترميم وتأهيل بيت العجائب في زنجبار، بمثابة “ضربة معلم”، كما أنّها بذلك “سحبت البساط من تحت ارجل التائهين في الارض” بدون ضجيج، الذين اعتادوا على محاولات سرقة التاريخ والتراث العُماني ونسبهم لأنفسهم.

https://twitter.com/oman1978787/status/1182645240584462336

مشروع مهم وفي وقت أهم من مفاصل التاريخ العماني بوركت الجهود والمساعي وتظل الإمبراطورية العمانية على مدى الزمان هي دولة السلام والأمن #عمان #قابوس #نخبة_مغردي_عمان #بيت_العجائب — عبير البلوشي (@abeer_albulushi) October 11, 2019

ضربة معلم 👍🏻😂✋ — Majid Maximus (@darkn66ess) October 11, 2019

هذا مشروع ناجح لأنه يوطد الروابط بين عمان الحاضر وعمان الماضي فيقطع الطريق للمغرضين — صالح الهيملي Saleh Al Himali (@SalehSAlHimali) October 11, 2019

وبالتالي ذهبت جهود #وابخ لهدم القصر وطمس معالمه و استبدالها بتاريخ مزور أدراج الرياح https://t.co/VgQGJUmLKi — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) October 11, 2019

هذا ما يسمى التعامل مع الجار بلطف.. ضربة معلم. سحبت البساط من تحت ارجلهم بدون ضجيج…

(وصدق بن علوي )

👍🏻😉 — Majid Maximus (@darkn66ess) October 11, 2019

الحقيقة لاتغطى بغربال ياسيدي ، كان #عُماني ومن امر ببناءه عُماني وسيبقى عُماني ومن سيرممه عُماني وابد الدهر عماني.#جمعة_مباركة pic.twitter.com/rVdgdhss4w — عصام حَربْ (@es7am) October 11, 2019

😎 نعمل بصمت ونترك الثرثرة وحركات الاطفال للاخرين 😎



نعاملهم بشئ من اللطف ✋🏻 — الشاعرة : ريما العلوي 🇴🇲✋🏻 (@Reema7__9) October 11, 2019