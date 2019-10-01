أول ظهور لانتصار السيسي عقب المظاهرات المطالبة برحيل زوجها.. هذا ما قالته

فيما يعد أول ظهور لها عقب المظاهرات والاحتجاجات الواسعة التي طالبت برحيل زوجها رئيس النظام المصري عن الحكم عقب كشف المقاول والفنان المصري محمد علي فضائح فساد السيسي والقصور التي بناها لأجلها، وجهت انتصار السيسي، نصيحة بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن.

وكتبت قرينة السيسي، اليوم الثلاثاء، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” رصدته (وطن):” بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن، إننا ندين بالفضل لآبائنا وأمهاتنا وكل الأجيال السابقة، لما قدموه لصالح الارتقاء بهذا المجتمع.”

فى اليوم العالمى لكبار السن، علينا أن نشيد بفضل آبائنا وأمهاتنا وكل الأجيال السابقه، التى ندين لها بفضل عظيم لما قدموا لصالح الإرتقاء بهذا المجتمع، والعمل على بنائه بشكل سليم ، فشكراً لهم جميعاً. Posted by ‎السيدة انتصار السيسي‎ on Tuesday, 1 October 2019

وسخر ناشطون مصريون في الردود من زوجة عبدالفتاح السيسي، مشيرين إلى أنها كانت سببا رئيسا في الاحتجاجات العارمة ضد السيسي والتي فجرت ثورة جديدة ضده، بسبب القصور التي بناها لأجلها والتي كشفها محمد علي في فيديوهاته التي لاقت انتشارا عالميا.

واليوم العالمي للمسنين أو اليوم العالمي لكبار السن، هو أحد أعياد الأمم المتحدة ومناسبة سنوية عالمية يتم إحيائها في 1 أكتوبر/تشرين الأول من كل سنة.

وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر من قرار الحكومة المصرية صرف المواد التموينية لمن تم حذفهم سابقا، وذلك وفقا لتعليمات عبد الفتاح السيسي التي قال نشطاء إنها تأتي إثر الاحتجاجات والمظاهرات التي دعا إليها الممثل ورجل الأعمال محمد علي.

وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية تعليمات إلى مديريات التموين على مستوى الجمهورية بصرف المقررات التموينية للمستبعدين من كشوف بطاقات التموين الذين تقدموا بتظلمات للاعتراض على قرار استبعادهم، وذلك لحين البت في تلك التظلمات.

يأتي ذلك بعدما أعلن السيسي عبر مواقع التواصل أنه يتابع بنفسه ما يتم تداوله بشأن حذف بعض المواطنين من البطاقات التموينية، مضيفا “في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها”.

تصريحات السيسي اعتبرها نشطاء تراجعا تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية، وشبهها بعضهم بالتصريحات الأخيرة للرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي حينما خرج بجملته الشهيرة “أنا فهمتكم”، وذلك في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي أثناء الثورة التونسية.

وكان لافتا أيضا تأكيد وسائل الإعلام المصرية الموالية للسلطة على أهمية الخطوة، حيث خرج المذيع أحمد موسى يبشر المصريين بصرف المواد التموينية فورا رغم أن موسى نفسه كان من أكثر المذيعين تأكيدا على أهمية خطوات الإصلاح الاقتصادي، وضرورة تحمل المواطنين نتائجها السلبية، بما فيها من إلغاء دعم الوقود والمواد التموينية ورفع أسعار السلع والخدمات الرئيسية.