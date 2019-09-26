“رجل في زمن عز فيه الرجال”.. هذا ما فعله أردوغان عندما رأى السيسي جالساً إلى جانب ترامب في حفل عشاء الأمم المتحدة

قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مغادرة حفل العشاء الذي أقيم في الأمم المتحدة، بعد رؤيته الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حاضرا في القاعة. حسب ما ذكر مراسل صحيفة “حرييت” التركية.

وقال المراسل التركي “Razi canikligil” في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، : “لم يدخل الرئيس أردوغان القاعة عندما رأى الرئيس المصري السيسي يجلس على طاولة ترامب ذاتها في الأمم المتحدة. فغادر أردوغان القاعة”.

وأضاف: “جمعت طاولة الرئيس المصري كلا من الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس البولندي أندريه دودا”.

وتضمنت تغريدة المراسل التركي صورة من حفل العشاء، يظهر فيها كل من الرئيس المصري والرئيس الأمريكي على الطاولة ذاتها.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM’de Trump’ın masasında Mısır Devlet Başkanı Sisi’yi görünce salona girmedi. Sisi geçen yılda o masadaydı ve Erdoğan salondan çıkmıştı. Masada BM Genel Sekreteri Guterres, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda da yer aldı. pic.twitter.com/JlwkVbjsSr — Razi Canikligil (@canikligil) September 24, 2019

وكان الرئيس التركي قد شن هجوماً على رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، على خلفية وفاة رئيس مصر الأسبق، محمد مرسي.

وفي كلمته التي جاءت بعد كلمة السيسي، جدد الرئيس التركي التذكير بحادثة وفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي.

وقال أردوغان بهذا الخصوص: “وفاة الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي وهو ينازع في قاعة المحكمة وعدم السماح لأسرته بدفنه، جرح نازف بداخلنا”، كما جدد التأكيد على مضي بلاده بمتابعة قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.