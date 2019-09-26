حفل عشاء الأمم المتحدة
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“رجل في زمن عز فيه الرجال”.. هذا ما فعله أردوغان عندما رأى السيسي جالساً إلى جانب ترامب في حفل عشاء الأمم المتحدة

كتب وطن
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قرر الرئيس التركي ، مغادرة حفل العشاء الذي أقيم في الأمم المتحدة، بعد رؤيته الرئيس المصري عبدالفتاح حاضرا في القاعة. حسب ما ذكر مراسل صحيفة “حرييت” التركية.

وقال المراسل التركي “Razi canikligil” في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، : “لم يدخل الرئيس القاعة عندما رأى الرئيس المصري السيسي يجلس على طاولة ذاتها في الأمم المتحدة. فغادر أردوغان القاعة”.

وأضاف: “جمعت طاولة الرئيس المصري كلا من الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس البولندي أندريه دودا”.

وتضمنت تغريدة المراسل التركي صورة من حفل العشاء، يظهر فيها كل من الرئيس المصري والرئيس الأمريكي على الطاولة ذاتها.

وكان الرئيس التركي قد شن هجوماً على رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، على خلفية وفاة رئيس الأسبق، محمد مرسي.

وفي كلمته التي جاءت بعد كلمة السيسي، جدد الرئيس التركي التذكير بحادثة وفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي.

وقال أردوغان بهذا الخصوص: “وفاة الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي وهو ينازع في قاعة المحكمة وعدم السماح لأسرته بدفنه، جرح نازف بداخلنا”، كما جدد التأكيد على مضي بلاده بمتابعة قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

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  1. ابوعمر يقول

    اخلاق السيد اردوغان تمنعه من الجلوس مع الخنزير السيسي ….الخنازير مكانها زريبة البهائم والحيوانات تسرح وتمرح في مخلفاتها ..وليس مع الأسياد والقادة…نفسية السيد اردوغان نعف هذه الابقار المتوحشة وشقيقاتها الخنازير المنتنة …الخنزير السيسي مكانه الزريبة مع اشقاءه القذرين…هناك…………..

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