هل كان إعلان الإمارات إغلاق مطار دبي إثر رصد طائرة مسيرة “عملاً دعائياً لاستغباء السعودية”؟

اعتبر المستشار الإعلامي بالسفارة اليمنية بالرياض أنيس منصور أن إعلان حكومة دبي، الأحد، إغلاق مطارها الدولي لمدة 15 دقيقة؛ إثر رصد طائرة مسيرة تحوم في منطقة مجاورة للمطار، “عمل دعائي يهدف لاستغباء السعودية”.

وقال في تغريدةٍ له بــ”تويتر” رصدتها “وطن”: “اتضح أن الإعلان عن توقف الرحلات في مطار دبي بادعاء مشاهدة طائرة مسيرة، مجرد عمل دعائي يهدف لاستغباء السعودية حتى تقتنع أن الإمارات مستهدفة مثلها”.

واضاف أنّ” الامارات ستحقق ما ترمي إليه من هذا الاستغباء، فالإمارات تعلم حقيقة بضاعتها”.وفق تعبيره

اتضح ان الاعلان عن توقف الرحلات في مطار دبي بادعاء مشاهدة طائرمسيرة ، مجرد عمل دعائي يهدف لاستغباء السعودية حتى تقتنع ان الامارات مستهدفة مثلها ، وسوف تحقق الامارات ما ترمي اليه من هذا الاسغباء ،فالامارات تعلم حقيقة بضاعتها.#ضاعت_فلوسك_يا_بن_زايد — الصحفي / أنيس منصور (@ANES_M1) September 22, 2019

كانت حكومة دبي، أعلنت الأحد، إغلاق مطارها الدولي لمدة 15 دقيقة؛ إثر رصد طائرة مسيرة تحوم في منطقة مجاورة للمطار.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن “إغلاق المطار لم يتجاوز 15 دقيقة وذلك بعد رصد طائرة (درون) في منطقة مجاورة للمطار”.

وأشار إلى أن الإغلاق جاء “كإجراء احترازي حفاظا على السلامة”.

وأكدت السلطات “الحظر التام على استخدام هذا النوع من الطائرات في محيط المطار”.

بدورها، أعلنت مطارات دبي تحويل مسار رحلتين للسبب ذاته.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مؤسسة مطارات دبي، قولها في بيان، إن “حركة وصول الرحلات إلى مطار دبي الدولي تأثرت قليلا ما بين الساعة 12.36 و12.51 بالتوقيت المحلي (8:36 -8:51 ت.غ)؛ بسبب الاشتباه بنشاط طائرة بدون طيار”.

وأضاف البيان أنه “تم تحويل رحلتين خلال هذه الفترة”.

وسبق أن أعلنت جماعة “الحوثي” في اليمن استهداف مطاري دبي وأبو ظبي الإماراتيين أكثر من مرة، مقابل نفي إماراتي.