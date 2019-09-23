فيديو| مصرية تُشعل غضب الكويتيين.. شتمت موظفي مطار الكويت واتهمتهم بالسرقة وبصقت عليهم!

أفادت وسائل إعلام كويتية أن وزارة الداخلية الكويتية حرّكت دعوى قضائية ضد سيدة مصرية “وافدة” ظهرت في فيديو تنتقد فيه مطار الكويت بعبارات غير لائقة تجاه الشعب الكويتي.

وقالت في فيديو متداول: “أوسخ مطار .. مطار الكويت زبالة”. مدّعية أنّ الشرطة لا تتعاون مع طلبات المسافرين للمساعدة.

واتهمت الوافدة المصرية الشرطة المتواجدة في المطار بسرقة حقائب المسافرين.

وزعمت أن الشعب الكويتي “غير محترم”، وقامت بحركة غير أخلاقية بالبصق نحو الكويتيين.

فيديو

شاهد.. مصرية تشتم موظفي مطار الكويت وتتهمهم بالسرقة وتبصق عليهم pic.twitter.com/JlQ2o9u0s8 — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) September 23, 2019

وقال الاعلام الأمني في الكويت إنه “تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق السيدة التي تلفظت بعبارات يعاقب عليها القانون”.