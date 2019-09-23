وافدة مصرية تسب الكويتيين وتنتقد مطار الكويت
وافدة مصرية تسب الكويتيين وتنتقد مطار الكويت
Videoفيديو

فيديو| مصرية تُشعل غضب الكويتيين.. شتمت موظفي مطار الكويت واتهمتهم بالسرقة وبصقت عليهم!

كتب وطن
0

أفادت وسائل إعلام كويتية أن وزارة الداخلية الكويتية حرّكت دعوى قضائية ضد سيدة مصرية “وافدة” ظهرت في فيديو تنتقد فيه مطار بعبارات غير لائقة تجاه .

 

وقالت في فيديو متداول: “أوسخ مطار .. مطار الكويت زبالة”. مدّعية أنّ الشرطة لا تتعاون مع طلبات المسافرين للمساعدة.

 

واتهمت الوافدة المصرية الشرطة المتواجدة في المطار بسرقة حقائب المسافرين.

 

وزعمت أن الشعب الكويتي “غير محترم”، وقامت بحركة غير أخلاقية بالبصق نحو الكويتيين.

وقال الاعلام الأمني في الكويت إنه “تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق السيدة التي تلفظت بعبارات يعاقب عليها القانون”.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“الأوضاع ملتهبة”.. هذا ما قاله مسؤول كويتي رفيع عن الأزمة الخليجية أمام…

حياتنا

“تُقبّلهم وتحرّضهم على الفسق وتسرقهم” .. حسناء أردنية فعلت بكويتيين ما لا…

الهدهد

وزير الدفاع الكويتي يستنفر الجيش بعد الطائرة التي حلّقت فوق قصر الأمير .. وهذا ما…

الهدهد

“شاهد” كويتية تستشيط غضبا وتناشد حكومتها وقف المساعدات لمصر: أبناء الكويت…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.