“شاهد” وصية صدام حسين تشعل مواقع التواصل.. نشرتها ابنته رغد وأثارت جدلا واسعا

نشرت رغد صدام حسين ابن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، مقطعا مصورا لوالدها مشيرة إلى أن هذا المقطع يحوي وصية أبيها الرئيس الراحل.

ويظهر المقطع الذي نشرته رغد عبر حسابها بموقع “فيسبوك”، صدام حسين يقول: “يحاولون أن يؤثروا على معنويات الشعب، ولكن علينا إخواني ألا تهتز المبادئ الشريفة التي نؤمن بها كرجال، وعراقيين”.

https://www.facebook.com/watch/?v=1265610796960366

وأضاف الرئيس العراقي الراحل: “علينا أن نحذر من أن تهتز المبادئ في تفكيرنا، سواء مبادئ الرجال أو مبادئ الرسالة التي نؤمن بها، نحن نؤمن بأننا شعب واحد”.

ولاقت كلمة صدام تفاعلا واسعا بين النشطاء بين مؤيد ومعارض لسياسات الرئيس العراقي الراحل.

يشار إلى أنه في مارس/آذار 2003، دخلت الولايات المتحدة الأمريكية العراق تحت مسمى عملية “تحرير العراق”، وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول من نفس العام، تم القبض على صدام حسين.

وظهر لأول مرة في المحكمة عام 2004، ووجهت له تهم تتعلق بغزو الكويت والهجوم على قرية الأكراد بالغاز السام، ولكنه رفض الاعتراف بالمحكمة باعتبارها محكمة “الاحتلال”.

وأدانته المحكمة في أول قضية جنائية ضده، وكانت خاصة بمجزرة قرية “الدجيل”، وحكم عليه بالإعدام، في 23 يوليو/ تموز 2006، وتم تنفيذ الحكم في 30 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.