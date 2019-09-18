ردّ عنيف .. هكذا ألجَمَ “الشاهين” العُماني الأمير السعودي “بن مساعد” بعد تطاوله على السلطنة

في ردٍ مُلجمٍ على الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، الذي ادّعى أنّ بيان سلطنة عمان حول هجوم أرامكو “كُتب في إيران“ –حسب زعمه-، أكّد المغرّد العُمانيّ الشهير بتويتر “الشاهين”، أنّ مسلوبي الإرادة والسيادة هم حُكّام السعودية الذين تُصادق أبوظبي على بياناتهم.

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يمنعني حبّي لعمان من أن أقول..يبدو وكأنّ البيان كُتِبَ في إيران.. — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) September 17, 2019

واتّهم “بن مساعد” سلطنة عمان بأنها تبرّر الهجوم على أرامكو، منتقداً الحياد العُماني وقال: ” ليت حيادكم يشمل إيران أيضًا!”.

واعتبر الأمير السعودي أن بيان الخارجية العُمانية كان “متأخرا”، وسخر من نصّ البيان بالقول: ”هذا البيان المتأخر من الشقيقة عمان وليس من دولة إسكندنافية بعيدة”.

هذا البيان المتأخر من الشقيقة عمان وليس من دولةإسكندنافية بعيدة ..كان أقل المتوقع من دولة نجلها سلطانًا وشعبًا إدانة صريحة للهجوم الإرهابي على بقيق .

الدعوة لجمع الأطراف في مفاوضات لإنهاء الصراع هو تبرير للهجوم-الذي لم يأت من اليمن-أحباءنا في عمان ليت حيادكم يشمل إيران أيضًا! pic.twitter.com/yTz4EDQe0b — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) September 17, 2019

وبدأ “الشاهين” العُماني ردّه على زعم “بن مساعد” أنّ بيان السلطنة كُتب في إيران بالقول: “حبنا للشرفاء والعقلاء بالمملكة يمنعني من أن أقول،،، يبدو وكأن تغريداتك مكتوبة على حائط المبكى. فلا نعلم ما كان هناك هجوم كيماوي بغاز الأعصاب قد أصابك بهذه التقلصات العصبية،،، أم أنه اختلال هرموني طبيعي من النوع الذي يؤدي إلى تقلب المزاج والحساسية الزائدة”.

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حبنا للشرفاء والعقلاء بالمملكة يمنعني من أن أقول،،، يبدو وكأن تغريداتك مكتوبة على حائط المبكى

فلا نعلم ما كان هناك هجوم كيماوي بغاز الأعصاب قد أصابك بهذه التقلصات العصبية،،،

أم أنه اختلال هرموني طبيعي من النوع الذي يؤدي إلى تقلب المزاج والحساسية الزائدة https://t.co/edfzSKvfBk — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) September 18, 2019

أما عن ادّعاء الأمير السعودي أن بيان عُمان جاءَ متأخراً فقال “الشاهين”: ” سبق وأن قدمت السلطنة بيانات الإدانة في موضعها وبيانات الدعوة للتهدئة في مواقعها دون أن تزيد على عباراتها حرفاً أو تنقص من بلاغة كلماتها واقعاً. وانتم الآن في حالة حرب تخسرون فيها كل يوم صديق وتكسبون الخصوم بكل دقيقة”.

سبق وأن قدمت السلطنة بيانات الادانة في موضعها و بيانات الدعوة للتهدئة في مواقعها دون أن تزيد على عباراتها حرفاً أو تنقص من بلاغة كلماتها واقعاً. وانتم الان في حالة حرب تخسرون فيها كل يوم صديق وتكسبون الخصوم بكل دقيقةhttps://t.co/iBqyXx9O2v — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) September 18, 2019

وأضاف “الشاهين”: “هنا يا عبد الرحمن عندما تحول القرارات الخاطئة التي وسوس بها شيطان العرب في آذان مراهقي السياسة إلى إحداث وردود فعل في حين أن #الحل_في_مسقط التي انتقدت بيانها. فمن الطبيعي وضع كل كائن في حجمه خاصة أن كان حجمه يصغر كل يوم ويحول أدواته السياسية والإعلامية إلى منصة للتراشق الصبياني”.

هنا يا عبد الرحمن عندما تحول القرارات الخاطئة التي وسوس بها شيطان العرب في آذان مراهقي السياسة إلى إحداث وردود فعل في حين أن #الحل_في_مسقط التي انتقدت بيانها. فمن الطبيعي وضع كل كائن في حجمه خاصة أن كان حجمه يصغر كل يوم ويحول أدواته السياسية والإعلامية إلى منصة للتراشق الصبياني — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) September 18, 2019

وتابع المغرّد العُماني الشهير: ” قصفوكم جنوبا وشمالا فبحثتم عن بيان عمان. قصفوا سفنكم بحراَ وحرقوا سفارتكم فبحثتم عن بيان عمان. غزتكم كائنات فضائية من مجرة أخرى فبحثتم عن بيان عمان. أين كنتم عندما آزركم بيان عمان وطلب من الجميع الوقوف مع المملكة في محنتها عندما قطعتم خاشقجي بالمنشار؟ م انه صدر من أبوظبي وليس إيران؟”.

قصفوكم جنوبا وشمالا فبحثتم عن بيان عمان

قصفوا سفنكم بحراَ وحرقوا سفارتكم فبحثتم عن بيان عمان

غزتكم كائنات فضائية من مجرة أخرى فبحثتم عن بيان عمان

أين كنتم عندما آزركم بيان عمان وطلب من الجميع الوقوف مع المملكة في محنتها عندما قطعتم خاشقجي بالمنشار؟ م انه صدر من أبوظبي وليس إيران؟ — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) September 18, 2019

وزاد “الشاهين”: ” أصبحتم مهزوزي الشخصية فاقدي الإرادة مسلوبي السيادة، تصادق أبوظبي على بياناتكم وتدقق واشنطن على فواتيركم و تهز قبيلة يمنية عروشكم في أعلى قصوركم وبدلا من السعي لتكوين صورة متماسكة والحفاظ على العلاقات مع الآخرين،، تسعون لشحن النفوس ضد دول لم تؤذيكم يوما أو تقف ضدكم”.

أصبحتم مهزوزي الشخصية فاقدي الإرادة مسلوبي السيادة، تصادق أبوظبي على بياناتكم وتدقق واشنطن على فواتيركم و تهز قبيلة يمنية عروشكم في أعلى قصوركم وبدلا من السعي لتكوين صورة متماسكة والحفاظ على العلاقات مع الآخرين،، تسعون لشحن النفوس ضد دول لم تؤذيكم يوما أو تقف ضدكم — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) September 18, 2019

ورآى أنّه “كان من الأجدر في مثل هذه الظروف الصاروخية أن تدعون لوحدة الصفوف في مواجهة الخطر و رص البنيان الخليجي بدلاً من هدمه وإعادة العلاقات بدل التحريض ،والحفاظ على مظهر القوى الذي لا تهزه مثل هذه الأحداث بدلاً من وضعية المطلقة التي تسعى لجمع بيانات تعاطف عائلتها وحارتها ضد طليقها وحماتها”.

كان من الأجدر في مثل هذه الظروف الصاروخية أن تدعون لوحدة الصفوف في مواجهة الخطر و رص البنيان الخليجي بدلاً من هدمه وإعادة العلاقات بدل التحريض ،والحفاظ على مظهر القوى الذي لا تهزه مثل هذه الأحداث بدلاً من وضعية المطلقة التي تسعى لجمع بيانات تعاطف عائلتها وحارتها ضد طليقها وحماتها — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) September 18, 2019

وأكّد أنّ “ما ورد من ردود خرقاء و عبارات حمقاء وتهديدات شعواء في تغريدات متابعي الأمير السعودي دليل واقعي على كمية البؤس والضلالة وفراغ الفكر والمعنى والانقياد كالاغنام خلف الراعي. زرعت بذورها حسابات أبوظبي و أشعلتموها انتم بينهم كالثيران التي تحرث الحقل فمردودة عليك وعلى كل محرض ضد عمان قبلهم”.

وما ورد من ردود خرقاء و عبارات حمقاء وتهديدات شعواء في تغريدات متابعينك دليل واقعي على كمية البؤس والضلالة وفراغ الفكر والمعنى والانقياد كالاغنام خلف الراعي. زرعت بذورها حسابات أبوظبي و أشعلتموها انتم بينهم كالثيران التي تحرث الحقل

فمردودة عليك وعلى كل محرض ضد عمان قبلهم — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) September 18, 2019

وبأسلوبٍ ساخرٍ واستهزائيّ، ذكّر “الشاهين” الأمير السعودي “بن مساعد” “أن وزارة الخارجية الموقرة غير معنية بعلاج حالات زيادة غازات المعدة وانسداد الأمعاء ومتلازمة الدحلانيزم. نسأل الله لك الشفاء العاجل وان يمن عليك بنعمة الصحة والعافية وكمال العقل وجمال الفكر”.

ولا يفوتنا في آخر تغريدة أن نذكر مقام سموكم أن وزارة الخارجية الموقرة غير معنية بعلاج حالات زيادة غازات المعدة وانسداد الأمعاء ومتلازمة الدحلانيزم. نسأل الله لك الشفاء العاجل وان يمن عليك بنعمة الصحة والعافية وكمال العقل وجمال الفكر

أستاذك ومعلمك:

🦅الشاهين 🦅 pic.twitter.com/3qWtbC0R2d — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) September 18, 2019

ومساء الإثنين، أعربت سلطنة عمان عن أسفها العميق لتعرض بعض منشآت الطاقة بالمملكة العربية السعودية في “بقيق وخريص” شرق المملكة، لهجمات.



واعتبرت السلطنة في بيانٍ صدر عن وزارة الخارجية العُمانية، “ذلك تصعيدا لا طائل منه”.

تعرب سلطنة عمان عن أسفها العميق لتعرض بعض منشآت الطاقة بالمملكة العربية السعودية في ابقيق والخريص لهجمات ، وتعتبر ذلك تصعيدا لا طائل منه ….يتبع — وزارة الخارجية (@MofaOman) September 16, 2019

وطلبت السلطنة من مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن السفير مارتن غريفيتث دعوة أطراف الحرب في اليمن إلى طاولة المفاوضات للتوافق على إنهاء الصراع.

وأبدت سلطنة عمان استعدادها لدعم إحلال السلام في اليمن.

كما تطلب من مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن السفير مارتن غريفث دعوة أطراف الحرب في اليمن إلى طاولة المفاوضات للتوافق على إنهاء الصراع ، كما أن سلطنة عمان تبدي استعدادها لدعم إحلال السلام في اليمن. — وزارة الخارجية (@MofaOman) September 16, 2019

ورصدت “وطن” منذ ضربة “أرامكو”، هجوماً “غريباً” من مغرّدين وإعلاميين وكُتّاب سعوديين على سلطنة عمان بسبب عدم إدانتها الهجوم -قبل أن يصدر بيان الخارجية العمانية مساء الإثنين-.