“الدويلة” ينبّه إلى أمر مهمّ حصل في هجوم الحوثي على منشآت أرامكو في “بقيق وخريص” .. ما هو؟

أبدى السياسي الكويتي البارز وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة دهشته من قدرة جماعة الحوثي على إرسال طائرات مسيرة لضرب أهداف في منشأتين تابعين لشركة “أرامكو” النفطية، شرقي المملكة، دون تمكّن الدفاعات السعودية من اعتراضها.

وقال “الدويلة” في تغريداتٍ له بـ”تويتر”: “تعرضت المملكة لقصف حوثي بطائرات مسيرة أسفر عن تدمير كبير أصاب مصافي النفط في بقيق و خريص. وللأسف لم يتم اعتراض تلك الطائرات في قدومها ولا في رواحها ولا نعرف أين ذهبت تلك الطائرات. فأين منظومة الباتريوت وأين الأواكس و الرادارات التي كنا نسميها أقوى منظومة دفاع جوي في الخليج”.

تعرضت المملكه لقصف حوثي بطائرات مسيرة اسفر عن تدمير كبير اصاب مصافي النفط في بقيق و خريص و للاسف لم يتم اعتراض تلك الطائرات في قدومها و لا في رواحها ولا نعرف اين ذهبت تلك الطائرات فأين منظومة الباتريوت و اين الاواكس و الرادارات التي كنا نسميها اقوى منظومة دفاع جوي في الخليج — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) September 14, 2019

وأضاف: “لا نعرف على وجه الدقة الخسائر في الأرواح و الممتلكات لكننا محتارين من قدرة الحوثي لإرسال طائرات مسافات بعيده وبزمن طيران لا يقل عن أربع ساعات و لا احد يكتشفه أو يعترضه أو يسقطه ومع ذلك يعود لقواعده سالماً”.

ونبّه الدويلة إلى احتمالية وجود “ثغرة كبيرة في منظومة الدفاع يجب اكتشافها أو محاسبة المقصرين”.كما قال

لا نعرف على وجه الدقه الخسائر في الارواح و الممتلكات لكننا محتارين من قدرة الحوثي لارسال طائرات مسافات بعيده وبزمن طيران لا يقل عن اربع ساعات و لا احد يكتشفه او يعترضه او يسقطه و مع ذلك يعود لقواعده سالما اعتقد ان هناك ثغرة كبيرة في منظومة الدفاع يجب اكتشافها او محاسبة المقصرين — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) September 14, 2019

وقال ساخراً: “اذا كان هذا فعل فروخ إيران وشلون طلع القرانيس يالله لطفك”.

اذا كان هذا فعل فروخ ايران وشلون طلع القرانيس يالله لطفك — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) September 14, 2019

وأعلنت السعودية، صباح السبت، السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعين لشركة “أرامكو” النفطية، شرقي المملكة؛ جراء استهدافهما بطائرات مسيرة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس) عن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية قوله إنه “عند الرابعة من صباح السبت (2:00 ت.غ) باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق (شرق) وهجرة (بلدة) خريص (التي تتبع محافظة الأحساء شرقي المملكة وتبعد عن العاصمة الرياض بنحو 150 كم)”.

وأرجع المتحدث الحريقين “نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار”، دون أن يحمل أحدا المسؤولية.

وقال إنه “تم السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما”.وأكد أن الجهات المختصة باشرت التحقيق، دون تفاصيل أكثر.

وتضم بقيق بقيق أكبر معمل لتكرير النفط في العالم، بينما تضم خريص “حقل خريص” الذي يعتبر أكبر مشروع بترول بالعالم حيث يقدر إنتاجه بـ1.2 مليون برميل يوميا من الزيت العربي الخفيف.

بينما قالت فضائية الإخبارية السعودية إن إمدادات النفط لم تتأثر بالهجوم، مؤكدة أن إمدادات النفط مستمرة.

الحوثي يتبنى ويتوعد بالمزيد

من جانبها، أعلنت جماعة “الحوثي” مسؤوليتها عن الهجوم الذي قالت إنها استهدف مصفاتين نفطيتين سعوديتين بـ10 طائرات مسيرة.

وقال الناطق باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، في بيان بثته قناة “المسيرة” التابعة لجماعة “الحوثي”، إن “سلاح الجو المسير نفذ عملية واسعة بعشر طائرات مسيرة استهدفت مصفاتي بقيق وخريص شرقي السعودية”.

وأضاف “سريع” أن “استهداف حقلي بقيق وخريص يعد من أكبر العمليات في العمق السعودي”.

ولفت المتحدث الحوثي إلى أن “عملية استهداف حقلي بقيق وخريص تأتي في إطار الرد المشروع والطبيعي على جرائم العدوان والحصار”، في إشارة لعمليات التحالف العربي في اليمن.

وأشار إلى أن الهجمات “جاءت بعد عملية استخبارية دقيقة ورصد مسبق وتعاون”.

وتوعد المتحدث الحوثي الجانب السعودي بمزيد من العمليات “ستتسع وستكون أشد إيلاما”.