قتلى الإمارات في اليمن
قتلى الإمارات في اليمن
الهدهد

بعد 4 أيام من تأكيد مغرّد قطري شهير للأمر.. الإمارات تعترف بمقتل 6 جنود دون ذكر مكان مقتلهم!

كتب وطن
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أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، مقتل 6 جنود إماراتيين في “حادث تصادم آليات عسكرية”، دون الإشارة إلى مكان الحادث.

 

وبحسب ما أوردت الوكالة عن القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، فقد قتلو الجنود الستة “نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية اثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات”.

 

وأوردت الوكالة أسماء الجنود القتلة ورتبهم العسكرية.

ويرجح أن يكون سقوط الجنود الإماراتيين قتلى إما في اليمن أو .وفق متابعين

 

وكان المغرّد القطريّ الشهير “بوغانم” كشف قبل أربعة أيام عن وقوع جرحى بصفوف القوات الإماراتية في اليمن وسط تكتم شديد من السلطات الإماراتية.

 

وقال “بوغانم” إنه وصلته معلومة وصفها بالمؤكدة نقلا عن مصادر خاصة تفيد بوقوع جرحى من جنود الإمارات تم استهدافهم منذ يومين في اليمن وسط تكتم شديد للغاية.

 

وتابع موضحا:”كما إنهم سيعودون إلى عن طريق البحر وليس الجو ولا أعرف سبب هذا الأمر حتى هذه اللحظة”.

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