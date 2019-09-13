بعد 4 أيام من تأكيد مغرّد قطري شهير للأمر.. الإمارات تعترف بمقتل 6 جنود دون ذكر مكان مقتلهم!

أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، مقتل 6 جنود إماراتيين في “حادث تصادم آليات عسكرية”، دون الإشارة إلى مكان الحادث.

وبحسب ما أوردت الوكالة عن القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، فقد قتلو الجنود الستة “نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية اثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات”.

وأوردت الوكالة أسماء الجنود القتلة ورتبهم العسكرية.

الشهداء هم.. – النقيب سعيد احمد راشد المنصوري . – الوكيل أول علي عبدالله أحمد الظنحاني. – الوكيل أول زايد مسلم سهيل العامري. – و الوكيل أول صالح حسن صالح بن عمرو. – الوكيل أول ناصر محمد حمد الكعبي. – الرقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي.

ويرجح أن يكون سقوط الجنود الإماراتيين قتلى إما في اليمن أو ليبيا.وفق متابعين

وكان المغرّد القطريّ الشهير “بوغانم” كشف قبل أربعة أيام عن وقوع جرحى بصفوف القوات الإماراتية في اليمن وسط تكتم شديد من السلطات الإماراتية.

وقال “بوغانم” إنه وصلته معلومة وصفها بالمؤكدة نقلا عن مصادر خاصة تفيد بوقوع جرحى من جنود الإمارات تم استهدافهم منذ يومين في اليمن وسط تكتم شديد للغاية.

وتابع موضحا:”كما إنهم سيعودون إلى الامارات عن طريق البحر وليس الجو ولا أعرف سبب هذا الأمر حتى هذه اللحظة”.