استخدموا الهراوات والكراسي.. “شاهد” عناصر “أمل” كسروا رؤوس بعضهم خلال مناسبة دينية

شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت، اشكال بين عناصر حركة أمل، مساء يوم أمس الجمعة، خلال مناسبة دينية في منطقة معوض في الضاحية الجنوبية.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي و “يوتيوب” مقاطع فيديو توثق الإشكال الحاصل بين شبان تابعين لتنظيم “حركة أمل” التابع لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

استخدمت فيها الهراوات والكراسي واستدعت تدّخل الجيش

معركة بين عناصر أمل في الضاحية الجنوبية بيروت أثناء مأتم عاشورائي pic.twitter.com/7BMkIXh5kp — حامد العلي (@Hamed_Alali) September 7, 2019

وأظهر الفيديو الإشكال بين المناصرين من خلال رمي الكراسي واستعمال العصي خلال مناسبة دينية في الضاحية الجنوبية لبيروت والتي تنظمها حركة أمل اللبنانية.

وأدى هذا الإشكال إلى حالة من البلبلة والفوضى ما أدى إلى تدخل الجيش اللبناني لإنهاء الإشكال.